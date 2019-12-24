https://news.day.az/unusual/1188471.html Презрительная реакция котов на любвеобильного хозяина рассмешила Сеть - ВИДЕО
Презрительная реакция котов на любвеобильного хозяина рассмешила Сеть - ВИДЕО
В Сети набирает популярность ролик с котами, не оценившими любвеобильность своего хозяина. Американец решил исполнить рождественскую традицию - целоваться под омелой - и полез к пушистым с поцелуями. Однако ни один из питомцев взаимностью парню не ответил.
Абсолютно все коты ответили ему презрительным взглядом и попытками вырваться из объятий, передает Day.Az со ссылкой на "Ридус".
В комментариях пользователи Сети выразили солидарность хозяину котов и отметили, что и сами часто становятся объектами для презрения своих кошек.
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