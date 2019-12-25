Сегодняшний гороскоп, в отличие от предыдущего дня, - обещает отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых. Звезды наделяют такими качествами, как рассудительность, умение просчитывать ситуацию, договариваться с партнерами и находить компромисс, а также, в случае необходимости, принимать решительные меры. День сегодня прекрасно подходит для ведения бизнеса, любых самостоятельных проектов и шагов, а также для деловых и личных переговоров. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха.

Овен

Сегодня - отличный день для Овна! Ему не грозит почувствовать себя одиноким, наоборот, окружающие будут буквально разрывать его на части. Возможно, разные люди пригласят его провести вечер в их компании, и Овну придется решать, кто для него интереснее! Вообще, сегодня Овен способен получить удовлетворение от любого общения с людьми, даже если это происходит в процессе работы. Особенно ярко он сможет проявить свою индивидуальность, находясь в группе, - такая уж особенность у этого дня!

Телец

Сегодня Телец сумеет задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими! Это могут быть как прямые методы давления - такие как спор, приказ и т.д., так и тайные ниточки, за которые Телец способен исподволь дергать, чтобы получить нужный ему результат. В конце концов, Телец получит то, к чему он стремится, однако на это уйдет столько времени и сил, что победа его вряд ли сильно обрадует.

Близнецы

Сегодня если у Близнецов намечается дискуссия или даже просто серьезный разговор, им будет как никогда легко прислушаться к мнению другого человека. Близнецы сумеют посмотреть на ситуацию с точки зрения оппонента, и спор потеряет смысл. День обостряет дипломатические способности Близнецов, а заодно наделяет их мудростью, пониманием и способностью сопереживать. Это обеспечивает им сегодня успех в переговорах и вообще любых делах, где нужно уметь общаться.

Рак

Сегодня удел Рака - помогать окружающим, особенно близким. У Рака может проснуться желание быть в курсе даже самых мелких событий в жизни какого-то человека, заботиться о нем и опекать. Если же у этого человека есть проблемы, Рак способен терпеливо выслушать его, исполнить роль психоаналитика и помочь дельным советом. Главное, чтобы забота не переросла в навязчивость - для этого Раку сегодня необходимо немного сдерживать свой альтруистический порыв.

Лев

Сегодня Лев настроен на борьбу, однако бороться ему будет не с кем: окружающие без боя готовы присудить ему победу! Более того, они с удовольствием пойдут за Львом, достаточно ему предложить какой-нибудь проект, требующий совместных усилий. Вообще, в любых мероприятиях с большим количеством народа Лев сегодня будет чувствовать себя "на коне", а в роли организатора или миротворца ему просто не будет равных!

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве посвятить время решению проблем с близкими людьми - если, конечно, такие проблемы есть. Это окажется очень эффективным. Если обычно попытка разобраться заканчивается банальной ссорой и массой взаимных обид, то сегодня и Дева, и ее близкие настроены на то, чтобы попытаться понять друг друга. Попробуйте завести разговор по душам - и вы удивитесь тому, что его поддержат и даже более того: охотно пойдут вам навстречу.

Весы

Сегодня в повседневных задачах Весы могут действовать на автопилоте - настолько ловко у них будут получаться привычные дела! А вот на общение с людьми наоборот, уйдет немало времени и сил. День обостряет коммуникационные возможности Весов, заставляя их сегодня не просто общаться, а искать информацию в разговорах, прислушиваться к слухам, быть в курсе событий. Не исключено, что какой-то факт или слух даст им в руки козырь, позволив этими событиями исподволь управлять.

Скорпион

Сегодня Скорпиона ждет много встреч - и запланированных, и внезапных - каждая из которых может оказаться не случайной. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Особенно последних: звезды гороскопа говорят, что какие-то сегодняшние дела, слова или планы Скорпиона способны повлиять на его карьеру, положение в обществе и денежный доход. Правда, это влияние может быть не только со знаком "плюс", но и "минус", поэтому Скорпиону необходимо тщательно взвешивать все свои слова.

Стрелец

Сегодня окружающие будут рассчитывать на поддержку Стрельца, и он вполне способен им ее оказать! День наделяет его уверенностью в себе и харизмой лидера, поэтому Стрельцу следует приготовиться к тому, что люди будут спрашивать его совета по любым вопросам. И это правильно: сегодня его советы будут отличаться продуманностью, Стрелец способен ясно видеть суть вещей, а потому сумеет легко вычислить слабые места любого плана.

Козерог

Сегодня Козерогу следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать им: в этот день их активность высока как никогда! Вообще, если есть такая возможность, звезды гороскопа советуют Козерогу провести день вдалеке от большого скопления народа, возможно даже за городом, в кругу самых близких людей. Иначе не исключено, что Козерог окажется против воли втянут в какое-то чужое дело, которое в лучшем случае не принесет ему ничего. А в худшем - принесет проблемы.

Водолей

Сегодня окружающим вряд ли стоит упирать на логику, если они хотят в чем-то убедить Водолея. Он склонен принимать решения под воздействием эмоций, а главным аргументом станет его интуиция. Вообще, сегодня Водолей настроен скорее на творческий, чем на деловой, лад. Там, где надо проявить фантазию, ему не будет равных, а сердца людей он сможет читать, как открытую книгу. Окружающим даже может показаться, что проницательный Водолей - настоящий телепат.

Рыбы

Сегодня Рыбы способны привлечь на свою сторону полезных и нужных им людей - если только они всерьез зададутся этой целью. День наделяет их всеми возможностями для того, чтобы завести прекрасные контакты в деловой сфере. Главное не сидеть, сложа руки. Рыбы сегодня должны сами выйти на нужных людей и начать разговор, ну а они обязательно поддадутся их неотразимому обаянию.