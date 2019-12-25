Многие люди пытаются щетками, которые расположены на эскалаторе, чистить свою обувь, но этого делать не следует. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет об их настоящем предназначении.

Многие граждане используют щетки эскалатора для чистки своей обуви. Но, к сожалению, иногда они могут ее, наоборот, испачкать или даже поцарапать. Как выяснилось, на самом деле щетки на эскалаторах служат для безопасного спуска пассажиров. Дело в том, что чаще всего травмы в метро происходят тогда, когда мокрая обувь соприкасается с неподвижными частями эскалатора. В этот момент ступню может моментально вывернуть, а в некоторых случаях даже затянуть между стенкой и ступенями. Поэтому по задумке инженеров эти щетки сделаны таким образом, чтобы человек держался на безопасном расстоянии от стенки.

В эскалаторах продумано все до мелочей. Например, желтые полосы также сделаны для безопасности пассажиров. Эта ограничительная линия, на которую нельзя наступать, создает зазор между ногой и стенкой. Иначе эскалатор может зажевать шнурок или лоскут длинной одежды.

А ребристые ступени - защита механизма эскалатора от мусора. Когда лента доходит до верха или низа, она складывается в сплошное полотно и может "унести" за собой мелкие предметы, которые способны вывести из строя всю систему. Рельефная поверхность не позволяет этому случиться.

В наши дни очень распространены эскалаторы, их можно найти в метро, торговых центрах, аэропортах и не только. Будьте осторожны и внимательны при пользовании этим видом передвижения. Соблюдайте правила.