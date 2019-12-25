Дарить подарки не менее приятно, чем получать их. Именно в суетливой беготне за презентами для родных и близких мы начинаем проникаться новогодним настроением, но вместе с тем... нервничать - вдруг подарки не понравятся? Чтобы избежать такого расклада, Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, какие ошибки мы допускаем чаще всего, выбирая подарки.

Дарим материальные вещи

Гаджеты, бытовую технику, одежду, косметику... да все что угодно. Нам кажется, что подарок прежде всего должен приносить пользу. Но гораздо лучше будет, если он принесет впечатления. Подарите родному человеку билет на концерт его любимой группы, на футбольный матч (если он ярый болельщик) или сертификат на полет в аэротрубе. Вариантов может быть масса, но ваш подарок в любом случае не будет банальным.

Судим о ценности по цене

Дороже - не значит лучше, и этот тезис совершенно точно применим к выбору подарка. Вы можете спустить на презент половину своей зарплаты, но совсем не обрадовать человека, для которого он предназначался. Просто потому, что ему не нужна та или иная вещь, сколько бы она ни стоила.

Игнорируем список желаний

Чтобы упростить жизнь своим друзьям, многие люди составляют список желаний, в которым рассказывают о подарках, которые были бы рады получить. Но подчас некоторые приятели игнорируют список, желая отличиться и проявить оригинальность. Делать этого не стоит, - вряд ли вашему подарку человек обрадуется больше, чем тому, который он сам для себя пожелал.