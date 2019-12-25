Представить Новый год без богатого вкусного стола попросту невозможно. Однако, начав поглощать всевозможные яства в праздничную ночь, порой мы не можем остановиться до конца января. Такой "зажор" отражается пагубно не только на фигуре, но и на здоровье в целом. Какие правила следует соблюдать, чтобы праздник не навредил организму, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Питайтесь сбалансированно. Даже 31-го

Последний день года большинство из нас, как правило, проводят в бесконечной суете, не успевают поесть, в итоге набрасываются на все и сразу ближе к бою курантов и, как следствие, переедают. Делать так медики не советуют, поэтому лучшим решением будет не пренебрегать 31-го ни завтраком, ни обедом.

Накладывайте понемногу

Если угощений много, а попробовать хочется все, - не налегайте. Выберите блюда, где больше белков и клетчатки, но меньше углеводов, и положите себе в тарелку небольшую порцию.

Правильная замена

Если вы накрываете стол самостоятельно, постарайтесь подыскать привычным "вредностям" полезную замену. Например, вместо конфет и пирожных, подайте на десерт фрукты. А вместо сосисок и колбас, используйте в салатах и нарезке натуральное мясо.