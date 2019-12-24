Пользователь "Пикабу" Prostoilogin поделился неожиданной находкой, сделанной во время ремонта.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, под старыми полами он обнаружил пачку сигарет. Внутри упаковки лежала одна сигарета и призыв "добить" ее. Автор оставил на пачке дату - 2002 год.



Пачка сигарет, найденная во время замены старого пола

Пользователи платформы оценили публикацию - она набрала более 12 тысяч плюсов и несколько сотен комментариев.

"Казалось бы, только вот 2000-ые были... Боже, какой я старый!" - написал NebritiyYojik.

"2007 год был 12 лет назад!" - добавил Ertyu5.