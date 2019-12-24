https://news.day.az/unusual/1188564.html Обнаруженное послание из 2002 года взорвало Сеть - ФОТО
Обнаруженное послание из 2002 года взорвало Сеть - ФОТО
Пользователь "Пикабу" Prostoilogin поделился неожиданной находкой, сделанной во время ремонта.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, под старыми полами он обнаружил пачку сигарет. Внутри упаковки лежала одна сигарета и призыв "добить" ее. Автор оставил на пачке дату - 2002 год.
Пачка сигарет, найденная во время замены старого пола
Пользователи платформы оценили публикацию - она набрала более 12 тысяч плюсов и несколько сотен комментариев.
"Казалось бы, только вот 2000-ые были... Боже, какой я старый!" - написал NebritiyYojik.
"2007 год был 12 лет назад!" - добавил Ertyu5.
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