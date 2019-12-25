В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus прошла шоу-программа, посвящённая финальной части космической саги "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На красной дорожке перед рекламным стендом зрители с большим удовольствием фотографировались с участниками светового шоу. Поддержку в организации мероприятия оказали креативная компания Light in Black и Show1Baku.

"Звёздные войны: Скайуокер. Восход" - американский фильм в жанре космической оперы от продюсеров Кэтлин Кеннеди, Джей Джей Абрамса и Мишель Рейван, снятый Абрамсом по сценарию, написанному им вместе с Крисом Террио. Девятый эпизод эпопеи "Звёздные войны", продолжающий внутреннюю хронологию серии и являющийся завершением Саги Скайуокеров. Картина завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги. Фильм совместного производства компаний Disney и Lucasfilm. Бюджет - $250-300 млн. В главных ролях Билли Лурд, Лупита Нионго, Дэйзи Ридли, Адам Драйвер и Марк Хэмилл.