Сегодня звезды гороскопа обещают, что слово "хочу" будет звучать гораздо сильнее и убедительнее, чем слово "надо". И вы, и окружающие сегодня будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Съесть лишнее пирожное, поспать подольше, купить что-нибудь ненужное, пофлиртовать, забыть про любые важные дела, чтобы встретиться с друзьями, - все это сегодня будет гармонично сочетаться с движением звезд, так почему бы и не побаловать себя? Единственное, звезды предупреждают о том, что делать это надо в меру, не теряя головы - иначе можно пожалеть о легкомысленных поступках, совершенных под влиянием эмоций.

Овен

Сегодня Овен просто обязан внести в свою жизнь свежую струю! Звезды гороскопа советуют ему вырваться из замкнутого круга рутины, сделав что-нибудь не так как всегда. Любые необычные начинания Овна будут поддержаны, неважно, о чем идет речь: о попытке изменить свою жизнь, перекрасить волосы или всего лишь сменить маршрут по дороге на работу. Экспериментируя, Овен сегодня способен добиться многого. Ну а, оставив все как есть, - останется при своем.

Телец

Сегодня Тельцу представляется прекрасная возможность завести многообещающее знакомство с прицелом на далекую перспективу! Весьма вероятно, что это знакомство окажется романтическим, однако звезды гороскопа советуют Тельцу не пренебрегать и любыми другими знакомствами - и дружескими, и деловыми. Связи, налаженные сегодня, способны оказаться очень полезными и могут еще долгое время играть в жизни Тельца важную роль!

Близнецы

Сегодня Близнецы сумеют обратить на себя внимание кого угодно! Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Они будут чувствовать прилив энергии и сил, заставляющий их вести себя вызывающе, при каждом удобном случае провоцируя окружающих. Неудивительно, что многим это придется не по душе, так что в сегодняшней повестке дня Близнецов возможен конфликт. Зато лиц противоположного пола их самоуверенность будет привлекать. Звезды гороскопа советуют Близнецам потратить свою энергию на любовь, а не на ссоры.

Рак

Сегодня день будет наполнен для Рака всеми оттенками эмоций, а его интуиция достигнет невиданной высоты! Раку легче будет принимать решения не головой, а сердцем, - даже когда речь идет о работе. Шестое чувство подскажет Раку правильный путь там, где ему не хватает информации, опыта или знаний. Так что звезды гороскопа советуют сегодня Раку прислушиваться к голосу своей интуиции - она способна уберечь его от ошибок и импульсивных поступков, о которых впоследствии он мог бы пожалеть.

Лев

Сегодня на глазах Льва будут надеты увеличительные линзы: он будет склонен все преувеличивать - как хорошее, так и плохое! В результате люди и события у Льва разделятся по черно-белому принципу: что-то он может идеализировать, а в чем-то - искать недостатки. Последнее касается и близких Льва, которые имеют шанс услышать от него немало придирок. Впрочем, благодаря таким вот "очкам" Лев сегодня способен замечать то, что обычно от него скрыто. Это поможет ему в любых делах, требующих внимания.

Дева

Сегодня энергичность и жизнелюбие Девы расцветят ее жизнь яркими красками - даже если события дня совершенно не будут ее к этому располагать. Быт и рутина - удел тех, кому неинтересно жить на свете, к Деве же сегодня это утверждение неприменимо! Она сумеет поднять настроение не только себе, но и всем, кто ее окружает. А заодно Дева сегодня не упустит возможность выставить себя в выгодном свете перед людьми, от которых многое зависит.

Весы

Сегодня Весы будут полны энергии, которую звезды гороскопа советуют им направить на быт и обустройство собственного дома. Их тяга к творчеству обеспечит им креативный подход даже в самых прозаических вещах, таких как уборка квартиры или приготовление еды. Сегодня Весы способны создать сложный кулинарный шедевр из десятка ингредиентов! Впрочем, и в любом другом деле Весы сумеют связать воедино массу самых разнообразных компонентов.

Скорпион

Сегодня ситуация будет держать Скорпиона в приятном тонусе, не позволяя ему расслабиться и заскучать! Звезды гороскопа обещают, что Скорпион сумеет вырваться из ежедневной рутины - быть может, самостоятельно, а может быть, получив некую встряску со стороны. Сегодня ему стоит использовать день для того, чтобы узнать или увидеть что-нибудь новое и интересное. Это будет не только приятно, но и полезно, позволив Скорпиону посмотреть на привычные вещи под новым углом.

Стрелец

Сегодня Стрелец рискует потратить гораздо больше денег, чем он планировал! Под влиянием эмоций он будет склонен совершать неожиданные, спонтанные и на первый взгляд бессмысленные покупки. Впрочем, большинство из них, к огромному удивлению самого Стрельца, окажутся полезными и нужными. Другими словами, в тратах Стрельца сегодня будет вести интуиция, а не логика. Но полагаться лишь на нее не стоит: лучше подстраховаться, определив для шоппинга строгие лимиты.

Козерог

Сегодня день Козерога обещает пройти под девизом: "Я сам!". Он будет чувствовать в себе первобытную, стихийную силу, а также уверенность, переходящую все границы. Это не только позволит Козерогу успешно справляться с любыми задачами, но и сделает его весьма притягательным в глазах противоположного пола. А вот с теми, с кем Козерог не собирается флиртовать, его отношения будут складываться сегодня не так гладко. Выставляя на первое место свое "Я", Козерог может тем самым ущемлять чувства и гордость других.

Водолей

Сегодня в голову Водолея буквально ворвется шквал творческих и нестандартных идей! Чтобы их не забыть, Водолею следует весь день держать наготове блокнот и карандаш - когда-нибудь эти идеи ему обязательно пригодятся. Вообще, любые дела и планы Водолея, в которых присутствуют хотя бы крупица творчества и нестандартный подход, сегодня будет сопровождать успех. Главное, что требуется от Водолея, - не ставить на пути своей фантазии искусственных преград.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит как следует пофантазировать! Звезды гороскопа напоминают им: чтобы достичь многого, надо время от времени выходить за рамки и давать волю своим мечтам. День идеально подходит для того, чтобы всласть помечтать о будущем, прорабатывая самые нестандартные, даже фантастические ходы - со временем Рыбы сумеют претворить многие из этих невероятных замыслов в жизнь.