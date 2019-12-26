Несмотря на то, что бумажник предназначен для хранения наличных денег, подчас мы превращаем его в шкатулку, куда складываем все ценные и не очень мелочи. Однако некоторые из них хранить в кошельке крайне опасно. Что именно не стоит класть в бумажник, расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

ПИН-коды и пароли

Это самая очевидная рекомендация, которую почему-то многие до сих пор игнорируют. Даже если вы изобретательно зашифруете ПИН-код от карты, злоумышленник наверняка сможет его вычислить. А если он помимо этого получит доступ к вашим соцсетям, то вполне сможет без лишних угрызений совести попросить денег взаймы у ваших знакомых.

Документы

Досаднее потери небольшой суммы, может быть только потеря документов. Воришек они вряд ли интересуют, но если те оказались в кошельке, им приходится брать и деньги, и документы. А вы впоследствии не только расстраиваетесь из-за произошедшего, но и тратите несколько месяцев на восстановление всего утерянного.

Крупная сумма

Во времена повсеместной безналичной оплаты странно, что кто-то все еще носит в бумажнике крупную сумму денег наличными. Однако такие люди есть, и если вы один из них, от этой привычки нужно срочно избавляться. Положите деньги на карту или хотя бы в домашний сейф, но не носите с собой каждый день. Только представьте, - поспешите, случайно оброните кошелек, и вмиг лишитесь денег на оплату аренды квартиры. Хорошего мало, согласитесь?