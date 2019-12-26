Джованни Браголин (настоящее имя - Бруно Амадио) любил изображать не только людей, но и всё, что его окружало. Однако широкую известность художнику принёс "Цыганский цикл" - серия картин, на которых изображены плачущие дети. Эмоции детей на портретах настолько реалистичны и правдоподобны, что на них невозможно смотреть долгое время. Однако самой необычной картиной серии стал портрет "Плачущий мальчик", считающийся проклятым. На сегодняшний существует несколько версий происхождения загадочной картины, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Сын художника

Одна из версий заключается в том, что на картине изображен сын Браголина. Для воссоздания на холсте реалистичных эмоций художнику было необходимо, чтобы мальчик плакал. Однако ребёнок был активным и подвижным и не отличался особой боязливостью. Единственное, чего боялся мальчик, - это огонь. Поэтому отец заставлял ребёнка смотреть на пламя свечей, которые зажигал перед ним. Не справившись со страхом, мальчик однажды в запале крикнул отцу, чтобы тот сам сгорел. Вскоре он умер от воспаления легких, буквально сгорев в горячке, а позднее сгорела и мастерская его отца. В огне были уничтожены все картины, и только "Плачущий мальчик" остался нетронутым пламенем.

Сироты

Согласно другой распространенной версии, Джованни Браголин изображал на своих картинах сирот. Чтобы дети плакали, художник издевался над ними и пугал их, пользуясь беззащитностью своих натурщиков. Вскоре после того, как закончилась работа над портретом, мальчик, позировавший для Браголина, трагически погиб. Как и в первой версии, его портрет был единственной уцелевшей вещью в пожаре, уничтожившем мастерскую художника.

Также существуют и другие версии, но определить истинную сегодня не является возможным. Тем не менее, история загадочного портрета нашла продолжение.

Легенда о "Плачущем мальчике"

Впервые о картине стали говорить в 1980-х, после череды пожаров, случившихся в Англии. Первая волна паники возникла после сообщения об одном из пожаров в британской газете "The Sun". Согласно заявлению владельцев дома, пожар случился сразу после покупки картины "Плачущий мальчик". От их имущества не осталось ничего, и в огне устояла только стена, на которой весел портрет.

После этого на редакцию посыпался шквал писем с сообщениями о пожарах и "Плачущем мальчике", который, как и в других случаях, не был уничтожен огнём. По словам пожарных, часто в домах, где случился пожар, была репродукция картины Джованни Браголина, и только она всегда оставалась нетронутой.

В скором времени картина приобрела скандальную репутацию и стала считаться проклятой.

Всеобщая истерия закончилась только после массового сожжения всех копий портрета, которые были вывезены за территорию города. После "инквизиции" история о плачущем мальчике постепенно стала утихать, но сегодня она известна в качестве одного из самых загадочных и зловещих произведений искусства.