Змеелов-любитель из индийского города Бхадравати, штат Карнатака, пытался поцеловать пойманную кобру, но змея дала ему отпор и укусила в губы. На видео инцидента обратил внимание сайт Live Leak.

В воскресенье, 22 декабря, местный житель обнаружил в окрестностях своего дома кобру и вызвал змеелова по имени Сону (Sonu). Тот быстро смог схватить змею и начал играть с ней, чтобы впечатлить собравшуюся посмотреть на его работу толпу. Сону полез целоваться к кобре, но разозленная змея сразу укусила его в губы и впрыснула яд, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Из губ индийца пошла кровь, но он сумел сохранить самообладание и убрал рептилию в сумку. По словам 24-летнего очевидца по имени Кришна Кумар (Krishna Kumar), Сону пытался повторить трюки змееловов, которые видел на Youtube, но не учел, что профессиональные змееловы целуют змей с задней части головы. Он попытался поцеловать рептилию со стороны пасти и поплатился.

В итоге змею выпустили в лес, а змеелова госпитализировали.

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