В Сети набирает популярность видео с двумя собаками, которые помогли друг другу снять рождественские колпаки. Забавный ролик появился на канале Rumble Viral на Youtube, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На первой части видео запечатлено, как белый немецкий дог по кличке макс снял колпак с головы своей сестры Кэти. Кэти тут же убежала, а Макс потом некоторое время попытался избавиться от собственного головного убора.

На второй части ролика можно увидеть, как хвостатые друзья трутся головами друг от друга, чтобы избавиться от ненавистных колпаков. Максу опять удается спасти Кэти от неудобного символа Рождества. Она снова убегает, а находчивый пес предпринимается множество попыток избавиться от своего колпака.

Интернет-пользователи нашли видео смешным, но некоторые из них призвали хозяев животных не мучать их больше праздничными украшениями.

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