Группа исследователей из Гарвардского университета (США) обнаружила ископаемые останки мозга членистоногих, который может являться самой древней находкой такого рода. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые нашли ископаемый образец беспозвоночного существа рода алалкоменей в штате Юта. Он жил в кембрийском периоде (541-485 миллионов лет назад) и имел жесткий экзоскелет. Обычно мягкие ткани в такого рода находках не обнаруживаются, однако в данных останках палеонтологи выявили симметричные пятна в средней части панциря, которые напоминают центральную нервную систему у современных членистоногих.

В пятнах были выявлены следы углерода, в изобилии встречающегося в нервной ткани. Кроме того, отметины протягивались до места, где находились четыре глаза животного. Исследователи пришли к выводу, что пятна представляют собой окаменелое нервное вещество. Подобные структуры обнаружились и у других ископаемых экземпляров алалкоменея, что также подтверждает гипотезу.