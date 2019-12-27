Сегодня гороскоп обещает необыкновенную ясность в голове и творческий полет мысли. Воспользуйтесь этим, чтобы изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план, заняться дизайном квартиры или написать пылкое любовное признание. Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить.

Овен

Сегодня у Овна могут возникнуть трудности с самоорганизацией и дисциплиной: ему вдруг захочется нарушить свой однообразный жизненный ритм. Не противьтесь этому чувству! Звезды гороскопа обещают, что поддавшись желанию сделать что-то спонтанное, от души, Овен сегодня не прогадает. Этот порыв может принести в его жизнь новые впечатления и эмоции, а также дать начало новым проектам, которые имеют все шансы оказаться успешными.

Телец

Сегодня Тельцу будет трудно сосредоточиться на чем-нибудь одном, ведь вокруг столько интересного, что глаза разбегаются! В течение дня жизнь способна то и дело подбрасывать ему что-то любопытное, заставляющее переключать свое внимание. Новые впечатления, люди, идеи, планы, дела... Способности Тельца к концентрации сегодня близки к абсолютному минимуму. Зато Телец будет открыт для любых новых веяний и идей. Если, конечно, влетев в одно ухо, они у него тут же не вылетят из другого.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут демонстрировать прекрасную бойцовскую форму! И окружающие смогут это по достоинству оценить, ведь воевать Близнецы собираются именно с ними. Впрочем, в глазах Близнецов все может выглядеть прямо наоборот: с их точки зрения именно окружающие будут провоцировать их, вынуждая защищаться. Но факт есть факт: Близнецы сегодня будут склонны добиваться своего, мало обращая внимания на чужое мнение и чужие интересы.

Рак

Сегодня мысли Рака способны легко перескакивать с одного на другое - в его голове будет тесно от идей! Это вовсе не означает, что все его мысли окажутся ценными, однако ум Рака будет открыт и свободен от шаблонов, а значит, вероятность произвести какую-нибудь очень удачную идею у него сегодня велика. Главное - суметь выделить действительно стоящие мысли из общей массы. А вот как раз с этим, как обещают звезды гороскопа, у Рака могут быть проблемы.

Лев

Сегодня - день, когда Лев способен с головой увлечься любой, даже самой мелкой, проблемой. Навязчивая мелодия, гремящая в голове; рабочий вопрос, не дающий покоя; сильные эмоции по мельчайшему поводу - все это сегодня будет выбивать Льва из колеи, мешая ему сосредоточиться на чем-то действительно важном. Впрочем, у этого есть и свои плюсы: погружаясь в свой микромир, Лев способен понять суть вещей до атомов и молекул. Это поможет ему в делах, требующих дотошности и конкретики.

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве поискать свой путь если и не к сердцам окружающих, то хотя бы к их умам. Люди, чье мнение для Девы небезразлично, сегодня сумеют в полной мере оценить ее новые идеи и нестандартный подход. Со временем это позволит ей укрепить свое положение или повысить свой статус. Так что, Девы, не теряйте времени: если вы хотите продемонстрировать свой интеллект в самом выгодном свете - смело идите вперед!

Весы

Сегодня в голове у Весов может появиться немало идей относительно домашнего хозяйства, обустройства дачи или дома. Едва появившись, они потребуют от них решительных действий. Ну а поскольку в одиночку такие дела не делаются, Весы захотят подключить к осуществлению своих планов домочадцев. Такой командирский настрой способен обеспечить сегодня Весам немало претензий со стороны близких людей. Дела делами, но командовать-то зачем? Да и так ли Весы уверены в своих грандиозных планах?

Скорпион

Сегодня в доме Скорпиона или на его рабочем столе может царить ужасный кавардак - Скорпион, даже если захочет, вряд ли сумеет избавиться от беспорядка. Звезды гороскопа говорят, что в его жизни грядут перемены, и хаос вокруг - лишь отражение этого процесса. Скорпион будет слишком захвачен новыми глобальными идеями и планами, чтобы тратить время на банальную уборку. Впрочем, сделать это ему все-таки не повредит - если и не сегодня, то хотя бы через день.

Стрелец

Сегодня Стрельцу может представиться весьма заманчивая возможность, связанная с финансами, - если он откажется от нее, то будет долго об этом жалеть. Возможно, новый проект потребует от Стрельца отказаться от старого плана действий или даже пойти на попятную в каком-то вопросе. Если Стрелец уверен в том, что его новые шаги будут намного эффективнее прежних, ему стоит рискнуть. Если же нет - нужно ли менять шило на мыло?

Козерог

Сегодня Козерог имеет все шансы сделать что-то очень полезное не только для себя, но и для других, - но лишь в том случае, если он сумеет донести до окружающих суть своих новаторских идей. Звезды гороскопа обещают Козерогу, что его интеллектуальный потенциал сегодня достигнет заоблачных высот, однако общение с окружающими будет его слабым местом. Только призвав на помощь терпение и дипломатию, Козерогу удастся обойтись без ссор и продвинуться вперед в осуществлении своих задумок.

Водолей

Сегодня обстоятельства не дадут Водолею возможности расслабиться и заняться тем, чем он считает нужным. Наоборот, они будут то и дело теребить его, требуя активных действий. Волей-неволей Водолею придется принять эти правила игры, и в конце дня он даже может войти во вкус. В процессе Водолей способен с удивлением обнаружить, что его мозг сегодня работает на удивление ясно и четко, предлагая ему изящные ходы, до которых он раньше бы не додумался.

Рыбы

Сегодня счастье Рыб - в их собственных руках! Вернее, в их собственной голове. Звезды гороскопа утверждают, что силой мысли Рыбы вполне способны изменить мир вокруг. Не уверены в каком-то деле? Скажите, что оно вам по плечу. Чувствуете упадок сил? Убедите себя в том, что вы полны энергии и энтузиазма! Звезды гороскопа обещают: как вы скажете, так и будет. Главное для Рыб сегодня - мыслить в правильном ключе, ведь не только позитивные мысли имеют способность