С 1995 по 1997 компания Apple терпела убытки. За два года она потеряла почти два миллиарда долларов. Тогда руководство решило вернуть Стива Джобса, чтобы он занялся не только технической разработкой, но и кадрами. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, что происходило на собеседованиях в компанию.

Джобс принял решение не только нанять новых сотрудников, но и уволить старых. По его мнению, из-за их неэффективноcти компания терпела убытки. После небольшой чистки сотрудников дела у компании пошли в гору. На собеседовании он загадывал всего одну загадку.

Если человек ее не решал, с ним сразу прощались.

На ответ у каждого человека было полминуты. Текст звучал так: что вы будете делать, если вас уменьшат до монеты номиналом в 5 центов и положили в блендер, который включится через 30 секунд.

Можете подумать над загадкой самостоятельно. Если же ответ к вам так и не пришел, то существует несколько вариантов. Первое - вы просто выпрыгнете из блендера. Второе - ляжете на дно, чтобы лезвия не коснулись вас. Третье - встанете на точку опоры и переждете запуск блендера. Четвертое - взберетесь по шкале миллилитров как по лестнице.

Все эти варианты правильные, но больше всего ценился первый. В нем используется физическая составляющая. Там используются величины веса, плотности и силы. Если человека уменьшить в 10 раз, то также уменьшатся сила мускулов и вес. В таком случае вы сможете спокойно преодолеть высоту блендера с любой поверхности, как, например, блоха.