В Москве установят крупнейший в мире арт-объект из серии RockGrowth ("Рост камней") - RG 2000. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на застройщика проекта "Группу ЛСР", передает Day.Az.

Скульптура появится на пешеходном бульваре Братьев Весниных в квартале "Зиларт". Автором объекта стал французский художник и промышленный дизайнер Арик Леви.

Высоту RG 2000 можно сопоставить с высотой пятиэтажного дома. Вес скульптуры - 11,5 тонны. Планируется, что у арт-объекта будет три точки опоры.