https://news.day.az/unusual/1189270.html В Москве установят крупнейший в мире арт-объект
В Москве установят крупнейший в мире арт-объект
В Москве установят крупнейший в мире арт-объект из серии RockGrowth ("Рост камней") - RG 2000. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на застройщика проекта "Группу ЛСР", передает Day.Az.
Скульптура появится на пешеходном бульваре Братьев Весниных в квартале "Зиларт". Автором объекта стал французский художник и промышленный дизайнер Арик Леви.
Высоту RG 2000 можно сопоставить с высотой пятиэтажного дома. Вес скульптуры - 11,5 тонны. Планируется, что у арт-объекта будет три точки опоры.
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