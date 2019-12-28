Врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал о самых распространенных мифах о вреде чая.

Прежде всего эксперт отметил, что чай в пакетиках не несет вреда организму, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер:

"Этот вопрос обычно вызывает жаркие дискуссии, но доказательств данного утверждения нет. Чай в пакетиках - это обычный измельченный чай. А бумажные и полимерные пакетики почти не вступают в химические реакции".

Помимо этого медик опроверг миф о том, что зеленый чай полезнее черного и подчеркнул, что употребление напитка во время еды не влияет на процесс пищеварения.

Парамонов также отметил, что кружка черного чая перед сном на разных людей влияет по-разному и не всегда провоцирует бессонницу.

Однако медик согласился с утверждением о том, что горячий чай - самый опасный. По его мнению, у любителей такого напитка вероятность заболеть раком пищевода самая высокая.

