Защитные колпаки смогут защитить космонавтов от радиации при полетах к Луне на российском корабле "Орел", заявил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Для "Орла" мы придумали локальную защиту, которая будет оберегать определенное место на теле космонавта. Как кто-то в шутку сказал: "Свинцовые трусы", - сказал он.

"Но если говорить серьезно, то "Орел" будет летать вне магнитосферы Земли, где больше воздействие галактических космических лучей, поэтому космонавтам нужно защищать самый критический орган - это мозг", - пояснил ученый.

В связи с этим, по его словам, предполагается сделать колпак или шапочку, которая будет надеваться на голову во время солнечных вспышек.