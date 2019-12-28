Близится самая волшебная ночь года. Именно под бой курантов большинство людей загадывают свои желания, причем у каждого найдется на это особенный ритуал. Некоторым кажется, что это бесполезная идея, но на самом деле большинство людей искренне надеется, что на этот раз загаданное ими превратится в реальность.

Day.Az со ссылкой на Рамблер объясняет, почему ваши желания не сбываются.

Перемен боятся наши сердца

Большинство людей, даже мечтая о чем-то, на самом деле не готовы к переменам в жизни.

Например, мужчина, загадавший новую работу, боится менять свой "курс" и учиться новому. Он хочет, чтобы изменения как-нибудь пришли к нему в жизнь, но в реальности не знает, что с этими изменениями будет делать.

Люди просто боятся, что ничего не получится, или же очень сильно ленятся. А желание никак не может даже начать сбываться в таких условиях.

Все случится само собой

Полная уверенность, что "все рассосется само собой" не приведет вас к желаемому результату.

Если вы годами загадываете свою квартиру, но вам просто даже лень разобраться, как "работает" ипотека и начать копить на первый взнос, вряд ли кто-то вдруг принесет вам зачетные ключи.

Вы сами должны делать какие-то шаги к мечте, чтобы дать желанию "дорогу". А дальше все, и правда, пойдет как по маслу.

Дайте миру что-нибудь светлое

Как бы банально это ни звучало, но мир нуждается в светлых людях, делах, эмоциях. По пути на работу вы успеваете толкнуть прохожего, нахамить в магазине и 10 раз подумать о ком-нибудь плохо. Если вы только и делаете, что брызжете негативом, откуда к вам должно прийти что-то счастливое?

Простите свои ошибки

Хватит ругать себя за каждый "косяк", дайте себе свободу и примите тот факт, что вы не идеальны. И ваши неидеальные желания могут сбыться гораздо раньше.

Научитесь "кайфовать"

Пресловутое умение "наслаждаться моментом" делает вашу жизнь угрюмее. Если вы все время ждете чего-то глобального, но не умеете радоваться простым жизненным мелочам, вряд ли это глобальное с вами случится.

Загадывайте желания, мечтайте, но живите настоящим, кайфуйте от маленьких радостей и делайте что-то сами!