В "Ведьмаке" Сапковского можно найти немало намеренных аналогий с мировой историей. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, каких именно. Предупреждение для тех, кто не читал книги: в тексте могут быть спойлеры.

Не секрет, что первые два тома приключений Геральта из Ривии представляют собой сборники рассказов, где с мрачным юмором обыгрываются известные сказки от "Белоснежки" и "Красавицы и чудовища" до "Русалочки". Но Сапковский вдохновлялся не только сказками.

Вековой конфликт между людьми и эльфами, с давними счетами и всепоглощающей ненавистью, которая приводит к взаимному геноциду, напоминает бурную колонизацию Нового Света. Люди вытесняют эльфов на окраину обитаемого мира так же упорно как когда-то европейские переселенцы - индейцев. У каждой стороны своя правда и настоящее понимание недостижимо.

Мрачная атмосфера тотального хаоса в северных королевствах, которые пытаются противостоять Нильфгаардской империи, напоминает времена Тридцатилетней войны на территории немецких княжеств. Мародеры, бандиты, безнадежность и беззаконие, право сильного, вечно меняющиеся альянсы прилагаются.

Нильфгаард очевидно похож на фашистскую Германию, а его война на тотальное уничтожение противника под лозунгами просвещения пронизана многочисленными аллюзиями на Вторую мировую.

Однако внутреннее устройство Нильфгаарда больше напоминает Древний Рим. Впрочем, в некоторых деталях там можно найти сходство и с Россией, и с Турцией, вечными соперниками Польши на исторической арене. Это логично, учитывая, что автор - поляк.

Сговор между Нильфгаардом и Каэдвеном и последующий раздел бывшего союзника Каэдвена намекает на пакт Молотова-Риббентропа и последующий раздел Польши.

Впрочем, этот эпизод может быть отсылкой и к аналогичному случаю из истории Чехословакии.

Когда Германия аннексировала страну в результате Мюнхенского сговора, Польша, воспользовавшись соседскими проблемами, присоединила к себе Тешинскую Силезию, принадлежавшую чехам.

На это намекает и почти дословная цитата: "Я привёз мир для целого поколения". В реальности почти также заявил премьер-министр Великобритании Чемберлен после Мюнхенского соглашения с Гитлером: "Я привёз вам мир".

Эльфийская бригада "Врихедд", которая воюет на стороне Нильфгаарда против северных королевств, чтобы отомстить за былые обиды, напоминает национальные дивизии, которые создавали нацисты на оккупированных землях. Некоторые критики и читатели даже видят в этом намек на украинские повстанческие отряды.

Чародей Вильгефорц наделен некоторыми чертами Вольфрама Зиверса, немецкого оккультиста, и Йозефа Менгеле.