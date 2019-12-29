СМИ определили самых высокооплачиваемых Instagram-блогеров мира за этого год. Список составило издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Рен ТВ.

На первом месте в этом перечне оказался португальский футболист Криштиану Роналду - как выяснили журналисты, в этом году по 780 000 фунтов стерлингов за пост. Таким образом, за год спортсмен заработал с помощью блога целое состояние - около 47,8 миллионов долларов. В основном он рекламировал спортивную одежду, парфюм и космические средства.

На втором месте оказался аргентинский футболист Лионель Месси. Один его пост оценивается в 518 000 фунтов стерлингов, а за год на микроблоге он заработал 23,3 миллиона долларов.