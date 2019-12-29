От чего только люди не избавляются! Обычный сайт по продаже вещей превратился в хранилище страннейших объектов, которые вы бы никогда не подумали выставить на аукцион. В 2000 году кто-то пытался толкнуть Исландию, в 2005-м - права на второе имя, а в 2010-м - вообще призрака! Итак, от государств до частей тела - вот список 25 страннейших вещей, выставленных на eBay.

1. Табличка "Голливуд". Изначальные буквы были проданы за 450 400 долларов в ноябре 2005 года.

2. Volkswagen кардинала Йозефа Ратцингера. Был продан в мае 2005-го за 277 171,12 доллара.

3. Авианосец. В 2004 году бразильский авианосец Minas Gerais был выставлен на аукцион, но спустя некоторое время удален администрацией сайта.

4. Новый вид. Морской еж, выставленный на аукцион в 2004 году, оказался новым видом, позднее названным Coelopleurus Exquisitus.

5. Вода, оставленная Элвисом Пресли. Якобы в 1977 году король оставил после концерта в Северной Каролине воду в пластиковом стаканчике. Эти несколько капель были проданы за 455 долларов.

6. Волосы Бритни Спирс. После того как Бритни в 2007 году побрила голову, ее волосы были выставлены на eBay за один миллион долларов.

7. Немецкий. Да, речь о языке. Ассоциация немецкого языка выставила немецкий на аукцион, чтобы привлечь внимание к растущему влиянию английского в Германии.

8. Новая Зеландия. Житель Австралии попытался продать Новую Зеландию со стартовой ценой 0,01 австралийского доллара. Цена дошла до трех тысяч, прежде чем аукцион закрыли.

9. Кукурузные хлопья. Вернее, одна жалкая штучка кукурузных хлопьев - была продана студентом Университета Ковентри менее чем за два доллара.

10. Веселье. Четыре австралийца продали себя на выходные, пообещав "пиво, закуски и отличную беседу" за 1300 австралийских долларов.

11. Шары для гольфа. Это не обычные шары - они были проглочены питоном и извлечены хирургическим путем. Проданы за сумму более 1400 австралийских долларов.

12. Исландия. Еще одна страна, выставленная на продажу, - в этот раз в связи с финансовым кризисом 2008 года.

13. Спортивная машина изменщика. Жена британского радиодиджея Тима Шо продала его Lotus Esprit за 50 пенсов - после того как услышала, что он флиртует в эфире.

14. Истребитель-бомбардировщик "Макдоннел-Дуглас" F/A-18. Майк Ланда выставил на продажу боевой самолет, который он раздобыл на складе металлолома. В ФБР, однако, сказали ему, что самолет может быть продан только гражданину США и не должен покидать американское воздушное пространство.

15. Нежеланная брюссельская капуста. Ли Найт из Британии продал брюссельскую капусту, оставшуюся после рождественского ужина, за 2000 долларов.

16. Второе имя. В 2005 году предприниматель Мэтт Роуз решил продать права на выбор для него нового второго имени. Кто-то согласился это сделать за 8 тысяч долларов, но штат Юта отказался менять имя.

17. Привидение. В 2010 году Майкл Фосетт попытался продать привидение, но спустя шесть дней eBay убрал объявление.

18. GIF. Художник Майкл Грин пытался продать гифку, созданную под впечатлением от работы "Собака из шариков" Джеффа Кунса (самая дорогая работа Кунса, проданная на аукционе за 58 миллионов долларов). Гифка, однако, ушла лишь за 200 долларов.

19. Футбольная команда. Команда Indiana Firebirds ушла почти за 4 миллиона долларов.