Если вы отчаялись ждать, что ваши заветные желания, загаданные в новогоднюю ночь, сбудутся, вспомните, какие предметы в вашем доме чаще всего попадаются вам на глаза. Задумывались ли вы о том, что в ваших неудачах могут быть виноваты вещи, которые вас окружают? Day.Az со ссылкой на Рамблер передает, от чего нужно избавиться в новом году, чтобы удача была всегда рядом.

Мусорные баки

Когда-то было очень популярно держать под рабочим столом корзину для мелкого мусора, различной бумаги и других отходов. Это было сделано с целью, чтобы вы могли, не отвлекаясь от работы, выкинуть все, что вам нужно. Восточная же мудрость гласит: мусор наоборот накапливает негативную энергетику, которая мешает вам сосредоточиться на делах. Не стоит забывать, что символ 2020 года - белая крыса. Это животное чистоплотное, любящее порядок во всем. Выхода два - убрать корзину совсем, либо опустошать ее по нескольку раз в день.

Открытые полки

Изучая поведение крыс, можно заметить, что для жизни они выбирают укромные и потайные уголки, в которые трудно пробраться посторонним. Символу года понравится, если вы подготовите для него такое же тайное пространство. Замените старые открытые полки на модульные шкафы или застекленный стеллаж. На них намного удобнее хранить папки с документами, книги и прочее.

Декорирование деревом

Символом 2020 года также является благородный металл - серебро. Именно поэтому не рекомендуется при отделке стен или декорировании квартиры отдавать предпочтение мягким материалам. Крысы не любят, когда в интерьере преобладает дерево. Если в вашем доме деревянные окна, то постарайтесь заменить их на пластиковые. Такие изменения помогут благосклонно настроить белую крысу и дадут вам возможность быть счастливым в новом году.

Множество картин на стенах

Ученые Брюссельского университета отмечают, что крысы являются одними из самых творческих животных. Более того, у них прекрасная память, они могут визуализировать картинки, которые видели ранее. Они крайне изобретательны и умны, поэтому символу года точно понравятся нарисованные от руки картины на стенах. Но к изображениям моря или гор они отнесутся плохо, потому что в этих фотографиях нет ничего необычного. Лучше замените их на рисунки своих детей или личные творения. Постарайтесь провести 2020 год активно. Развивайтесь и открывайте для себя новые увлечения.