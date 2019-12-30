В Сети набирает популярность видео с собакой, которая поддерживала своих хозяев, украшавших елку. Трогательный ролик был опубликован на канале Rumble Varal на Youtube, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Собака по имени Пончо живет со своими хозяевами в графстве Суррей канадской провинции Британская Колумбия. Она была спасена ими еще щенком, а они ее очень любили.

"Пончо всегда волновалась за хозяев, никогда не выпускала Брента из поля зрения, даже когда он дома. Как тень, Пончо следует за Брентом по всему дому, что бы он ни делал", - сказано в подписи к ролику.

Как уточняется, Пончо оставляет хозяина одного, только когда он в ванной, так как она не любит воду. В это католическое Рождество собака также была все время рядом с Брентом. На этих кадрах моно увидеть, как любимица подходит к нему, пока он наряжает елку, утыкается головой в его руки и лижет его, словно напоминая, что она рядом и предлагая свою помощь.

"Пончо позаботилась о том, чтобы елка была наряжена по ее вкусу и была создана удивительная рождественская атмосфера. Собаки - самые лучшие!" - говорится в подписи к видео.

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