https://news.day.az/unusual/1190359.html Самые красивые виды колибри
Самые красивые виды колибри
Колибри являются самыми мелкими птицами на Земле. Учёным известно более 330 видов колибри, и каждый из них имеет свой неповторимый окрас, передает Day.Az со ссылкой на Fototelegraf.ru. Фотографировать этих птиц достаточно непросто, ведь некоторые виды колибри способны совершать до 100 взмахов крыла в секунду.
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