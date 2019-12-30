Маленькая коала стала настоящей звездой в Сети. Необычный инцидент произошел в горах, когда жительница Австралии Анна Хойслер вместе с друзьями каталась на велосипеде. Коала вышла просто на дорогу, тем самым остановив движение людей, передвигающихся на двухколесном транспорте. Животное страдало от обезвоживания, поэтому ему ничего не оставалось, как просить воду у людей, сообщает therussiantimes.com.

Зверек был вынужден просить помощи у туристов. Сейчас в Австралии сильная жара, поэтому в лесах много пожаров. В некоторых регионах страны температура жары достигает 40 градусов, передает Day.Az со ссылкой на therussiantimes.com.

Напуганное и обезвоженное животное сидело прямо посреди дороги, поэтому туристы остановились, чтобы его убрать с проезжей части. Коала подошла к Анне Хойслер и выпила всю воду, которую девушка ей отдала, а затем запрыгнуло на сидение ее велосипеда.

"Никто из нас не видел ничего подобного", - рассказала она 7 News. По словам Анны, за эти годы они встречали сотни коал, но такого контакта никогда не было.

Бедный зверек выпил воду у всех туристов, а затем его отнесли в лес. Защитники животных отметили, что зверьку очень повезло, что оно не погибло во время лесных пожаров. Сейчас от пожаров в Австралии погибло уже треть популяции коал.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.