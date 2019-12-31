В джунглях мексиканского полуострова Юкатан археологи обнаружили дворец майя. Находка была сделана неподалёку от древнего города под названием Кулуба, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Длина сооружения составляет 55 метров, ширина - 15 метров, а высота - 6 метров, уточняют в пресс-релизе специалисты из Национального института антропологии и истории Мексики.

Во дворце сохранились лестницы, пилястры (декоративные колонны) и подвальное помещение.

По мнению специалистов, дворец был заселён местной элитой дважды - в поздний классический период (600-900 годы нашей эры) и в так называемый терминальный классический период (800-1050 годы нашей эры).

Собственно, впервые о существовании дворца археологи заговорили ещё в 1930-1940 годах. Однако лишь теперь исследователям удалось расчистить местность вокруг и подтвердить существование масштабной постройки.

По словам археолога Альфредо Баррера Рубио (Alfredo Barrera Rubio), по своей архитектуре поселение Кулуба было похоже на легендарный культурный центр майя Чичен-Ица и ещё один город, Эк-Балам.

"Именно в терминальный классический период Чичен-Ица стал мегаполисом на северо-востоке нынешнего Юкатана и распространил своё влияние на такие места как Кулуба", - рассказывает учёный.

Он добавил, что в Кулубе были найдены такие же керамические и обсидиановые изделия, как в Чичен-Ице. Более того, они были изготовлены в одном месте. Это говорит о том, что Кулуба, возможно, стал анклавом Чичен-Ицы.

Ещё одно интересное открытие: во дворце были найдены так называемые вторичные захоронения. Исследователи обнаружили останки людей, которые изначально были похоронены в другом месте.

Образцы уже отправлены в лабораторию: учёные надеются определить пол и возраст людей, а также причину их смерти. Возможно, анализы помогут выявить патологии и собрать новые данные об образе жизни майя.

Сейчас междисциплинарная группа проводит раскопки, а также картографические и топографические работы на территории площадью 234 гектара.

Рядом с дворцом было обнаружено несколько других построек доиспанского периода: алтарь, два жилых здания и круглое сооружение - вероятно, печь. Эти и другие подобные находки помогут восстановить схему расселения Кулубы.

Специалисты признаются: вести раскопки в непроходимом лесу - дело весьма непростое. К тому же влажная среда не способствует сохранению древних построек.

Однако густая растительность может прийти на помощь учёным. Они хотят пересадить часть деревьев таким образом, чтобы те защищали конструкции (в первую очередь окрашенные части) от солнца и ветра.