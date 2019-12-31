В английском графстве Глостершир для футбольного клуба Forest Green Rovers построят первый в мире стадион, полностью выполненный из дерева. Об этом сообщается на сайте архитектурного бюро Захи Хадид, которое и займется возведением объекта, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Стадион Ecopark рассчитан на пять тысяч мест и будет работать на возобновляемых ("зеленых") источниках энергии. Арену построят для футбольной команды, которая, по мнению ФИФА, больше всего заботится об окружающей среде - Forest Green Rovers. Ее игроки даже перешли на вегетарианскую диету, чтобы уменьшить негативное воздействие на природу.

Разрешение на строительство архитекторы получили только со второго раза - первый проект отклонили местные власти. Они опасались, что стадион испортит ландшафт и навредит полям.

Тогда архбюро изменило дизайн стадиона с учетом замечаний комитета по планированию в отношении шума и дорожного движения.

Нынешний стадион команды поливают рециркулированной дождевой водой, а для питания прожекторов используют солнечные батареи. Газон на поле подстригает автоматическая газонокосилка, которая использует технологию GPS. Скошенную траву отдают местным фермерам для компостирования.

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