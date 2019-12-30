Агентство недвижимости Barnes опубликовало рейтинг городов Европы с самой дорогой недвижимостью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Idealista со ссылкой на исследование агентства.

Первую строчку рейтинга европейских городов в сегменте высокобюджетной недвижимости занял Лондон - 25-35 тысяч евро за квадратный метр. На втором и третьем местах расположились Париж и Москва - 25-30 тысяч евро за "квадрат". Замыкают пятерку Вена и Берлин, где стоимость квадратного метра находится в диапазоне 17-22 тысячи евро.

Также в десятку вошли Рим, Стамбул, Мадрид и Барселона - 20-12 тысяч евро за квадратный метр.