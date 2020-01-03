Многие привыкли считать, что холодильник помогает сохранить продукты свежими как можно дольше. Но, как оказывается, это относится далеко не ко всему. "Рамблер" расскажет о продуктах, срок годности которых в разы сокращается при низких температурах, передает Day.Az.

Хлеб

Если хранить хлеб в холодильнике, то он быстрее черствеет. Это происходит потому, что температура холодильника совершенно не подходит для крахмала, который содержится в мучном изделии.

Картофель

Идеальная температура для картофеля - комнатная. Температура в холодильнике может изменить структуру крахмала, а следовательно после приготовления картофель уже не будет таким хрустящим и вкусным.

Зелень

После холодильника зелень уже не выглядит такой свежей и красивой. Все это происходит из-за недостатка влаги в холодильнике. Лучше поставить пучки зелени в банки с водой.

Яйца

Если вы покупаете яйца в магазине, то лучше их хранить в холодильнике. Но если вы покупаете домашние свежие яйца, то их следует хранить просто в темном месте при комнатной температуре.

Помидоры

В холодильнике помидоры теряют вкус и аромат. Их следует хранить в тепле на той стороне, где располагается веточка, потому что это место более твердое, следовательно, помидоры будут меньше мяться и дольше храниться.

Оливковое масло

При хранении в холодильнике оливковое масло меняет консистенцию и внешний вид - оно густеет, мутнеет, на дне бутылки может появиться осадок в виде белых хлопьев, его вкус также ухудшается.