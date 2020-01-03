Похмельный день после бурного праздника лучше проводить дома, но как быть, если все-таки нужно куда-то идти, с кем-то общаться и производить хорошее впечатление, а тяжелый запах перегара выдает вас с головой? "Рамблер" выяснил, можно ли скрыть запах перегара, передает Day.Az.

Что происходит

Характерный запах свидетельствует о том, что организм начал усиленно бороться с последствиями алкогольной интоксикации и выводить продукты распада, в частности уксусную кислоту. Выводятся метаболиты через легкие, вместе с выдыхаемым воздухом, и через поры кожи вместе с потом. Это значит, что ни активированный уголь, ни другие энтеросорбенты не помогут вывести остатки алкоголя из организма, ведь они работают только в желудочно-кишечном тракте, но не в крови.

Что остается

Если запах нельзя устранить, его можно замаскировать. Можно пожевать кофейные зерна, сушеную гвоздику или лавровый лист. Эфирные масла, содержащиеся в этих продуктах, помогут скрыть на 20-30 минут неприятный запах.

Также стоит принять душ или ванну, чтобы смыть пот с кожи. Имейте в виду, что потовые железы находятся на всей поверхности кожи, а не только подмышками.

Не надевайте вчерашнюю одежду, лучше переодеться в свежую.

Если самочувствие позволяет, можно сделать несколько физических упражнений, чтобы ускорить выведение токсинов.

Желательно пить больше воды, чтобы справиться с обезвоживанием.