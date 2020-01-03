Порой случается так, что время, проведенное с внуками, положительным образом сказывается на здоровье пожилых людей. Но что насчет самих внуков?

Согласно исследованию Мичиганского университета, если ребенок проводит целое лето или даже неделю в доме у бабушки и дедушки, в определенной степени он рискует своим здоровьем. Главная проблема, по мнению ученых, заключается в том, что пожилые люди, несмотря на присутствие внуков, оставляют свои лекарства в привычных и легкодоступных местах, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

80% респондентов рассказали, что никогда не убирают медикаменты подальше, если их посещает ребенок. 72% признались, что всегда носят лекарства в сумке, даже тогда, когда посещают внуков. И наконец, более 30% заявили, что хранят таблетки в ярких контейнерах, которые могут привлекать дошкольников.

Все это увеличивает риски случайного отравления у ребенка. Кроме того, возраст здесь не играет большой роли, ведь если есть свободный доступ к лекарствам, даже подростки могут воспользоваться ими, либо употребив в неправильной дозировке, либо приняв одни таблетки за другие.