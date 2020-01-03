Вы не сидите на диете и достаточно едите, но в течение дня регулярно чувствуете себя голодными? "Рамблер" разбирается в возможных причинах, передает Day.Az.

Стресс

Большое количество работы, постоянное ощущение давящего дедлайна, проблемы в личной жизни - все это легко провоцирует сильный стресс. В этот момент в организме активно вырабатываются грелин и кортизол, которые провоцируют чувство голода. Мы начинаем искать источник быстрых углеводов, чтобы "заесть" стресс. При внезапном и необоснованном чувстве голода выпейте стакан воды и отправьтесь на небольшую прогулку. После - постарайтесь проработать ваши проблемы и найти источник стресса.

Усталость

Вы регулярно не высыпаетесь и беретесь за большое количество работы. Это приводит к тому, что гормон лептин (отвечает за насыщение) перестает срабатывать.

Много вкусной еды перед глазами

Пересмотрите список своих подписок в социальных сетях. Если вы постоянно натыкаетесь на различные торты и пирожные, голод приходит сам.

Питание на бегу

Когда мы в спешке "запихиваем" еду в рот, мы не способны заметить, что и сколько мы съедаем. Отсюда - отсутствие чувства насыщения, даже когда вместо привычных двух блюд съели один за одним все четыре. Возьмите за правило не есть за рабочим столом и во время приемов пищи думать только о еде.

У вас проблемы с инсулином

Регулярное ощущение голода может быть тревожным звоночком о начале диабета второго типа. В таком состоянии организм не реагирует на инсулин, в связи с чем поджелудочная железа вырабатывает его больше. Начинает расти уровень сахара в крови, а тело требует больше еды. Отправляйтесь ко врачу!

Питание в неправильном порядке

В детстве вам наверняка родители говорили, что сначала - первое и второе, а затем - десерт. Эта привычка должна была сохраниться и во взрослом возрасте. Сперва организм действительно должен получить необходимые полезные вещества из основных блюд, а уже потом, если в желудке останется место, можно насладиться десертом.