УченыйГисенского университетаМихаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus, ередает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, необходимо следовать правилу "2+2+4": два дня человек должен делать кардиотренировки умеренной интенсивности, другие два дня - силовые тренировки малой интенсивности, а также правильно питаться в течение этих четырех дней.

Уточняется, что в качестве кардиотренировок подойдут нордическая ходьба, бег трусцой, плавание или велосипед, а силовые тренировки можно выполнять в домашних условиях.