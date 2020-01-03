https://news.day.az/unusual/1190895.html Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
УченыйГисенского университетаМихаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus, ередает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, необходимо следовать правилу "2+2+4": два дня человек должен делать кардиотренировки умеренной интенсивности, другие два дня - силовые тренировки малой интенсивности, а также правильно питаться в течение этих четырех дней.
Уточняется, что в качестве кардиотренировок подойдут нордическая ходьба, бег трусцой, плавание или велосипед, а силовые тренировки можно выполнять в домашних условиях.
Согласно данной схеме, другие три дня недели можно отдохнуть от физических нагрузок и отказаться от строгих ограничений в еде.
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