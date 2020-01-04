Один из главных минусов татуировок - сложное удаление. Именно поэтому прежде чем сделать ее, важно "семь раз отмерить, потом отрезать". "Рамблер" рассказывает про наиболее распространенные способы сведения, передает Day.Az.

Микродермабразия

Быстро, но больно. Эта процедура проводится с помощью аппарата со шлифовальной насадкой: она снимает верхние слои кожи с пигментом. Это очень болезненная процедура, после которой нужен грамотный уход за поврежденной зоной. Вам придется носить защитные повязки и регулярно обрабатывать кожу специальными препаратами. Из основных минусов - возможность образования шрамов и рубцов.

Криодеструкция

При таком способе татуировка выводится с помощью веществ со сверхнизкой температурой (чаще всего - азот). Участок кожи с татуировкой прижигают жидким азотом, в результате чего она начинает отслаиваться. Время заживления - две недели, но какие! Проходят они чаще всего очень болезненно и дискомфортно. Шрамы и рубцы в этом случае неизбежны.

"Камуфляж"

Проще говоря, татуировку закрашивают пигментом телесного цвета. Получается, вам наносят еще одну поверх старой. В случае в этим способом риск появления шрамов и рубцов минимален, но есть и свои нюансы. К примеру, при загаре обработанный участок будет странно выглядеть на фоне загорелой кожи, а темная татуировка со временем может проявиться.

Лазерное удаление

Лазерное удаление татуировки путем ее обесцвечивания - самый длительный, но при этом самый оптимальный сегодня метод. Луч лазера нагревает частички пигмента, он разрушается, а затем выводится естественным путем. Как правило, понадобится несколько процедур, чтобы финально избавиться от татуировки. Зато без шрамов и рубцов!