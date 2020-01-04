Мы редко задумываемся о том, как важно тренировать память, ведь с годами она становится все хуже и хуже. Существуют специальные практики, которые не займут слишком много времени, но будут максимально полезны для вас. А некоторые и вовсе помогут совместить приятое с полезным! "Рамблер" дает советы, которые улучшат вашу память, передает Day.Az.

В течение недели важно удивлять себя чем-нибудь неожиданным, новым и непривычным. Например, слегка измените маршрут по пути на работу или домой. Если вам нужно зайти за продуктами, отправьтесь в какое-то новое место. Постарайтесь запомнить расположение прилавков и отделов в новом для вас магазине. Важное правило: в этом месте важно побыть не больше 10-15 минут и вернуться сюда на следующий день.

На выходных спланируйте прогулку длиной в 2-3 часа в новом для вас месте. Вы можете отправиться на другой конец города или в гости к другу.

В дружеской беседе после прогулки обсудите, что вам больше всего понравилось, подробно и в деталях описывая каждое место.

Третий шаг самый приятный - это путешествие. Вы можете отправиться к друзьям за город, на самостоятельную экскурсию в небольшой старинный городок на несколько дней или в полноценную поездку за границу. По прибытии представьте, что вы сюда переехали, и у вас есть ровно время вашей поездки, чтобы освоиться. Посетите главные улицы, магазины, рестораны и достопримечательности города, чтобы ознакомиться с инфраструктурой. Обязательно запоминайте маршруты и на обратном пути выключайте карту, чтобы тренировать память.

Также хороший прием - приучить себя концентрироваться на предметах и деталях. Если вы не так давно встретили знакомого на улице и поговорили с ним, постарайтесь после прощания вспомнить, во что он был одет, как жестикулировал и как выглядела улица за его спиной. Акцентируя внимание на деталях, вы можете тренировать механизмы доступа к своей памяти.