Лучшей диетой для любых целей эксперты сочли средиземноморскую. Она также возглавляет список лучших программ питания для больных диабетом и считается экспертами самой легкой для соблюдения.

В описании этой диеты говорится, что ее приверженцы-жители стран у Средиземного моря живут дольше американцев и реже болеют раком или сердечными болезнями.

"Никакого секрета здесь нет - активный образ жизни, контроль веса и диета с низким содержанием красного мяса, сахара, насыщенных жиров и богатая орехами и другими полезными продуктами", - поясняют авторы рейтинга.

Отмечается, что существует множество вариаций средиземноморской диеты - греческая, итальянская, испанская, французская. В них могут использоваться разные продукты, но сохраняются общие принципы правильного питания.

Второй среди лучших оказалась DASH-диета, специфика которой заключается в борьбе с гипертонией. Ее основные принципы - снижение или полный отказ от соли, сахара и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.