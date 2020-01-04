https://news.day.az/unusual/1191001.html Названа лучшая диета 2020 года
Названа лучшая диета 2020 года
Американский портал U.S. News & World Report опубликовал рейтинг самых популярных в мире диет, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Список основан на рекомендациях диетологов, нутриционистов и исследованиях ученых.
Лучшей диетой для любых целей эксперты сочли средиземноморскую. Она также возглавляет список лучших программ питания для больных диабетом и считается экспертами самой легкой для соблюдения.
В описании этой диеты говорится, что ее приверженцы-жители стран у Средиземного моря живут дольше американцев и реже болеют раком или сердечными болезнями.
"Никакого секрета здесь нет - активный образ жизни, контроль веса и диета с низким содержанием красного мяса, сахара, насыщенных жиров и богатая орехами и другими полезными продуктами", - поясняют авторы рейтинга.
Отмечается, что существует множество вариаций средиземноморской диеты - греческая, итальянская, испанская, французская. В них могут использоваться разные продукты, но сохраняются общие принципы правильного питания.
Второй среди лучших оказалась DASH-диета, специфика которой заключается в борьбе с гипертонией. Ее основные принципы - снижение или полный отказ от соли, сахара и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.
Замкнула тройку лидеров "гибкая вегетарианская диета" (The Flexitarian Diet), которая призывает к отказу от мяса, но допускает редкий отход от правила.
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