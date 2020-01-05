Сегодня звезды гороскопа задают сразу два противоположных тренда: с одной стороны день предполагает большие возможности, с другой же - лень. Работа может вызывать апатию и вялость, однако даваться будет легче обычного. Если обстоятельства заставят вас мобилизоваться, то сегодняшний день - время нестандартных, творческих решений, благодаря чему можете смело браться даже за самые безнадежные дела. В сфере любви день склоняет не столько к любовным поискам и переживаниям, сколько к уютному времяпровождению с любимым человеком. Сегодня именно тот день, когда слова не нужны: молчание может сказать гораздо больше.

Овен

Сегодня Овну противопоказано браться за большие дела. Да и за небольшие, в общем-то, тоже. В последнее время он и так потратил немало сил, так что хватит грести против течения: настало время расслабиться и отдохнуть. При этом звезды гороскопа советуют сегодня Овну обратить внимание на те сферы жизни, которые он в последнее время совсем запустил. Дружеское общение, домашние посиделки, романтические встречи - отдых может быть гораздо разнообразнее, чем просто телевизор и диван.

Телец

Сегодня Телец будет находиться в диссонансе с окружающими, которым трудно подстроиться под его резвый ритм. Телец же будет чувствовать себя способным на многое! Его деловая активность, хватка и острый ум будут на высоте, помогая ему как семечки, одну за другой решать самые головоломные задачи. А вот апатия и безразличие окружающих может изрядно его раздражать, так что сегодня Тельцу лучше с самого утра рассчитывать исключительно на свои могучие силы.

Близнецы

Сегодня Близнецам следует позволить окружающим справляться со своими проблемами самим. Вместо того чтобы тратить время на других, звезды гороскопа советуют им заняться чем-нибудь приятным - к примеру, творчеством. А вот к точным наукам душа у Близнецов сегодня лежать не будет. Перепачкаться краской или забить голову стихами для них куда предпочтительнее, чем непонимающе глядеть в монитор, на ряды цифр, графиков и таблиц.

Рак

Сегодня Рак просто обязан поделиться своими мыслями с миром! Или, по крайней мере, с небольшой его частью - со своими близкими, коллегами, друзьями. Его голова будет работать четко и нестандартно, являясь генератором великих идей! Впрочем, не факт, что окружающие сразу же эти идеи поймут и оценят. Ничего не поделаешь - Рак сегодня настолько опережает других, что должен периодически останавливаться, давая окружающим возможность его догнать.

Лев

Сегодня у Льва вряд ли будет достаточно сил, чтобы с энтузиазмом взяться за дела. День склоняет его к тому, чтобы делать как можно меньше лишних движений. Зато голова обещает работать на самом высоком уровне, вынашивая планы, - в первую очередь связанные с работой. Мысли, которые придут сегодня в голову Льва, будут отличаться логичностью и неожиданностью ходов. В будущем эти блестящие замыслы способны обеспечить Льву продвижение в карьере и хороший доход.

Дева

Сегодня Деве повезло: ей волей-неволей придется заниматься тем, что она любит! Вернее, звезды гороскопа просто не оставляют ей иного выбора - если она возьмется за что-нибудь другое, то не добьется ничего. Рутинные обязанности способны вызывать сегодня у Девы такую скуку, что она рискует вывихнуть челюсть от зевоты! А вот если дело вызывает у нее живой интерес, оно обещает принести Деве не только массу приятных эмоций, но и отличный результат.

Весы

Сегодня Весы могут проявить себя как замечательный друг или как опасный противник - тут уж кому как повезет! День наделяет их проницательностью, умением чувствовать ситуацию и схватывать все на лету. Любые их планы будут отличаться изобретательностью, идет ли речь о том, как веселее провести время с друзьями, или о том, как попортить крови врагам. В обоих случаях Весы обречены на успех, так что лучшее, что могут сделать их оппоненты, - это попробовать с ними подружиться!

Скорпион

Сегодня Скорпион будет находиться в некотором ступоре. Хорошо, если ситуация не станет требовать от него быстрых решений - тогда рассеянность Скорпиона не принесет ему особого вреда. А вот если события будут его тормошить, пытаясь сподвигнуть на серьезное дело, Скорпион вдруг может забастовать или спрятать голову в песок. Другими словами, Скорпиону сегодня противопоказана любая активная деятельность - кроме той, которой он захочет заняться не для результата, а для души.

Стрелец

Сегодня Стрелец при желании способен добиться многого! Однако далеко не факт, что такое желание у него возникнет. Впрочем, чтобы насытить яркими событиями свой день, Стрельцу достаточно увлечься каким-нибудь делом или идеей. Или симпатичным лицом противоположного пола, в конце концов. В этом случае его активности и пробивным способностям сможет позавидовать фрегат, летящий на всех парусах!

Козерог

Сегодня день не склоняет Козерога к проявлению организаторских способностей, однако если он все-таки возьмется что-нибудь организовать, то результат порадует всех! Это касается любых мероприятий, даже достаточно статусных и официальных, не говоря уже об обычной вечеринке или выходе в свет. Козерогу достаточно лишь взять на себя инициативу и четко распределить задачи, окружающие будут охотно ему подыгрывать и помогать.

Водолей

Сегодня Водолей склонен заняться ничегонеделанием. И ситуация будет играть ему в этом на руку, не требуя совершать подвиги или браться за неотложные дела. Впрочем, даже если потребует, Водолей предпочтет этого не заметить: его расслабленный настрой практически невозможно изменить! Так что формула "работа не волк" станет сегодня временным девизом Водолея. Звезды гороскопа советуют ему посвятить этот день трем основным направлениям: себе, своим близким... И еще раз себе!

Рыбы

Сегодня для Рыб очень удачный день! Их энергичность дает им фору перед окружающими, которую они имеют все шансы блестяще использовать. Любое дело, за которое Рыбы возьмутся, они смогут продвинуть вперед и даже сдвинуть с мертвой точки, если оно там находилось. Звезды гороскопа советуют Рыбам не размениваться по пустякам: если уж им сегодня везет, стоит посвятить день тому, что принесет наибольшую пользу.