В современном мире существует много банков, которые открывают разные типы вкладов и счетов. Некоторые люди не доверяют этой системе и боятся, поэтому стараются хранить свои сбережения у себя дома. Все-таки это тоже не самое надежное место, но существует несколько тайников. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, как спрятать деньги, чтобы не беспокоится о них.

Шкаф с вещами

Эксперты утверждают, что самое популярное место для хранения наличных - шкаф с одеждой, поэтому преступники осматривают их в первую очередь. Считается, что эта привычка сохранилась еще с советских времен, когда бабушки и дедушки прятали сбережения в самый дальний угол шкафа. Сейчас же грабители осматривают их в первую очередь.

Книжные полки

Это - еще одно популярное у людей место для хранения сбережений. Часто деньги можно найти между страниц или в стопке с газетами. В последнее время появились даже специальные книги-тайники. В таких есть небольшое отверстие для хранения большой пачки денег. Однако в них все равно нет смысла, так как полки - второе место, которое осматривают грабители.

Под мебелью

Большинство людей думают, что, если прикрепить деньги к спинке дивана, придвинутого к стене, будет безопасно, но это не всегда срабатывает. Во-первых, прикрепить деньги надежно невозможно, поэтому со временем их точно кто-то найдет. Во-вторых, это место уже давно стало популярным, поэтому воры часто его просматривают. Свободное пространство в раскладном диване или кресле - тоже плохой вариант. Скорее всего, если он привлечет внимание грабителей, они тщательно просмотрят его.

Банки для круп

Еще один способ хранения денег, который пришел со времен СССР. Его разоблачили в "Бриллиантовой руке". До выхода этого фильма хранение сбережений в крупах было не так популярно, а потом воры поняли, что граждане повторяют за героями картины.