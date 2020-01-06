Для решения некоторых задачек вам может пригодиться бумага и ручка

Каждому приятно испытать чувство морального удовлетворения от решения сложной задачи. И чем сложнее задача, тем ярче эмоции. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет несколько загадок и логических задач для любителей пошевелить извилинами. Не торопитесь прочитать ответ, дайте себе время подумать.

1.Если я у тебя есть, ты хочешь мной поделиться. Как только ты мной поделишься, меня не станет. Кто я?

Ответ: Секрет.

2. Вы пытаетесь выбраться из лабиринта. Перед вами три двери: левая ведёт в жерло вулкана, средняя к искусному убийце, а правая ко льву, который не ел вот уже три месяца. Которую дверь вы выберете?

Ответ: Правую дверь.

Пояснение: Если лев не ел уже три месяца, он давно умер с голоду.

3. Старик, умирая, оставил завещание, согласно которому всё его наследство достанется тому из двух сыновей, чья лошадь придёт в гонке последней. И вот сыновья сели на лошадей, но никто не хотел двигаться с места. И тут к ним подошёл мудрец и что-то шепнул, после чего они помчались во весь опор. Что сказал мудрец?

Ответ: Поменяйтесь лошадьми.

Пояснение: Тот, кто выиграет в гонке, получит наследство, потому что его лошадь (на которой он сидел изначально) придёт последней.

4. Положи меня на бок и я стану всем. Раздели меня надвое и я стану ничем. Что я?

Ответ: цифра 8

Пояснение: Повернутая на бок восьмёрка означает символ бесконечности. Разрезанная надвое восьмёрка становится двумя нулями.

5. Фермер желает перевезти через реку лису, курицу и мешок зерна. У него есть маленькая лодка, в которую, кроме него, помещается только один предмет. Без присмотра, курица склюёт зёрна, а лиса съест курицу. Однако лиса не тронет зёрна и ни одно из животных не сбежит. Как фермеру справиться с задачей?

Ответ: Фермер должен поступить следующим образом:

Перевезти курицу. Вернуться, взять зерно. Оставить зерно на другом берегу, привезти обратно курицу. Оставить курицу, перевезти лису. Вернуться обратно за курицей и перевезти её.

6. У вас есть пара песочных часов, отмеряющих 7 и 11 минут. Как вам варить яйцо ровно 15 минут?

Ответ: Начав варить яйцо, переверните и те, и другие часы. Когда в 7-минутных закончится песок, переверните их опять. В 11-минутных осталось песка на 4 минуты. Когда весь он высыпется, вновь переверните 7-минутные часы. Теперь в них песка на 4 минуты. Когда они истекут, в сумме вы получите 7+4+4, то есть 15.

7. Вы шли по дороге, и пришли к развилке. Один путь ведёт к неминуемой смерти, другой к вечному счастью, но вы не знаете, какой куда. На развилке стоят два брата, знающих дорогу. Один всегда говорит правду, а другой всегда лжёт. Вы можете задать им только один вопрос. Как вам выбрать путь?

Ответ: Спросите у любого из братьев: "Если бы ты был твоим братом, какую бы дорогу ты мне указал к вечному счастью?". И идите по другой.

Пояснение: Предположим, что к счастью ведёт правая дорога. Тогда каждый из братев скажет: "Он указал бы налево". Другими словами, вы должны выбрать дорогу, отличную от той, на которую они вам укажут, так как один из них говорит правду о лжи, а другой лжёт о правде.

8. Какое следующее число в последовательности: 1, 11, 21, 1211, 111221, 312211, ______?

Ответ: 13112221

Пояснение: Каждое следующее число есть цифровое представление словесного выражения предыдущего. Таким образом, начиная с единицы, следующее число будет "одна единица" или 11. Затем идёт "две единицы" или 21. Затем "одна двойка одна единица" или 1211, потом "одна единица, одна двойка, две единицы" или 111221 и так далее.

9. Четверо ночью подходят к реке, которую можно пересечь по узкому мосту, выдерживающему только двоих. На всех четверых один факел, необходимый, чтобы не свалиться с моста в темноте. А может пересечь мост за 1 минуту, Б за две, В за пять и Г за восемь. Когда двое пересекают мост, они движутся со скоростью более медленного пешехода. Могут ли они все перебраться на ту сторону не более, чем за 15 минут?

Ответ: Они уложатся точно в 15 минут.

Пояснение: Сначала мост пересекают А и Б, и А относит факел обратно. Это занимает 3 минуты. Затем мост пересекают В и Г и отдают факел Б, который несёт его к А. Это занимает 10 минут. И потом А и Б переходят на другую сторону, что занимает ещё 2 минуты.

10. Во время переписи населения мужчина сообщил клерку, что у него трое детей. Когда его спросили о возрасте, он ответил "Произведение их возрастов равно 72, сумма возрастов - равна номеру моего дома". Клерк взглянул на номер дома, но всё еще не мог определить возраст детей. На что отец ответил: "О, я забыл сказать, что самый старший любит шоколадный пудинг". Тогда клерк молча записал возраст троих детей в анкету. Сколько лет детям?

Ответ: 3, 3 и 8.

Пояснение: Взглянув на номер дома, клерк узнал сумму возрастов. Однако, у него всё ещё было несколько вариантов. Только два набора чисел в произведении дают 72, а в сумме одно и то же число. Это 2, 6, 6 и 3, 3, 8. После того, как отец сообщил, что старший любит шоколадный пудинг, стало ясно, что среди детей есть старший, что и приводит нас ко второму набору.

11. Вы находитесь в тёмной комнате, где есть свеча, камин, и газовая лампа. Что вы зажжёте первым?

Ответ: спичку.

12. Перед вами пять мешочков с золотыми монетами, выглядящих совершенно одинаково. В каждом мешочке по 10 монет. Известно, что в одном из мешочков золото фальшивое. Монеты выглядят абсолютно одинаковыми, но настоящие монеты весят ровно 1 грамм, а фальшивые 1,1 грамма. У вас есть точные цифровые весы, которые можно использовать только один раз. Как определить, в каком мешочке золото фальшивое?

Ответ: Возьмите одну монету из первого мешочка, две из второго, три из третьего, четыре из четвёртого и пять из пятого. Если итоговый вес кончается на 0,1, значит, фальшивая монета была в первом мешочке, если на 0,2 - во втором, и так далее.