Танцующий малыш украсил выступление двух уличных музыкантов в Турции 

Маленькая девочка, исполнившая зажигательный танец возле уличных музыкантов, была запечатлена в Турции, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Ребёнок своими движениями продемонстрировал, что музыка - это универсальный язык общения. Правда одному из исполнителей пришлось не надолго оторваться от музицирования, чтобы помочь подняться на ноги девочке, которая в порыве танца приземлилась мягким местом на асфальт.



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