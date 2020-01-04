https://news.day.az/unusual/1191260.html Танцующий малыш украсил выступление двух уличных музыкантов в Турции - ВИДЕО
Ребёнок своими движениями продемонстрировал, что музыка - это универсальный язык общения. Правда одному из исполнителей пришлось не надолго оторваться от музицирования, чтобы помочь подняться на ноги девочке, которая в порыве танца приземлилась мягким местом на асфальт.
Танцующий малыш украсил выступление двух уличных музыкантов в Турции - ВИДЕО
Маленькая девочка, исполнившая зажигательный танец возле уличных музыкантов, была запечатлена в Турции, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Ребёнок своими движениями продемонстрировал, что музыка - это универсальный язык общения. Правда одному из исполнителей пришлось не надолго оторваться от музицирования, чтобы помочь подняться на ноги девочке, которая в порыве танца приземлилась мягким местом на асфальт.
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