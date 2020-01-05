Солнце максимально приблизилось к Земле в воскресенье, 5 января. Об этом сообщается на сайте Московского планетария, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал РИА Новости астроном Александр Якушечкин, точку Перигелия (кратчайшее расстояние к Солнцу) Земля пройдет 5 января в 11.48 по бакинскому времени.

Перигелий - ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы. Перигелий орбиты Земли находится на расстоянии 147 098 291 километров, что примерно на 2,5 миллиона километров меньше среднего расстояния до Солнца. Земля проходит перигелий 2 - 5 января, в среднем через 13 дней после зимнего солнцестояния в северном полушарии.

Полный оборот вокруг Солнца наша планета совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите со средней скоростью 29,765 километра в секунду.