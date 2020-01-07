Сегодня осторожнее - звезды гороскопа легко могут заставить вас забыть о таком полезном понятии, как чувство меры! Старайтесь избегать резких движений, не принимайте решения сгоряча и помните, что любое действие, сделанное сегодня, может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия. В этот день вас могут ожидать крупные траты и покупки, походы по магазинам, однако звезды советуют сдерживать свои желания, иначе сегодняшний шоппинг грозит обернуться большими дырами в бюджете.

Овен

Сегодня в Овне проснется великий оратор! Ну, если и не великий, то хотя бы неплохой. Овну будет что сказать и он сумеет облечь свои слова в убедительную форму, правда, в течение дня он может то и дело сталкиваться с тем, что окружающие не настроены слушать его вечно. По-настоящему найти выход эмоциям и словам Овен сможет лишь вечером, в кругу семьи и друзей. Звезды гороскопа советуют ему организовать вечеринку, на которой он сможет высказать все, что накипело у него на душе!

Телец

Сегодня ничто не сможет заставить Тельца свернуть со своего пути! Что бы он ни задумал, к какой бы цели ни шел, его практически невозможно отвлечь или тем более сбить с толку. Из-за этого окружающим, особенно тем, кто пытается покомандовать Тельцом, может казаться, что он сегодня как никогда самонадеян и упрям. На самом же деле Телец просто уверен в том, что делает, на все сто процентов. Также как и в том, что никто не справится с любой задачей лучше него.

Близнецы

Сегодня Близнецы должны быть готовы к неожиданным поворотам! Впрочем, даже если они заранее спланировали этот день, от них не требуется отказаться от намеченных задач и целей. Да, сегодня их планы могут измениться, однако взамен ситуация откроет перед ними новые возможности. Если Близнецы проявят гибкость и не станут упрямо цепляться за старый план действий, они сумеют вовремя сориентироваться в новой обстановке и воспользоваться подарками судьбы.

Рак

Сегодня Рак может столкнуться с неуступчивостью и резкостью окружающих, особенно коллег по работе. К счастью, сам он будет обладать гибкостью и дипломатичностью за двоих, а потому способен сгладить острые углы и погасить конфликт еще в зародыше. Вообще, дипломатичность и деликатность Рака будет сегодня выгодно выделять его на общем фоне, обеспечивая ему симпатии лиц противоположного пола, друзей и даже начальства.

Лев

Сегодня Лев в кругу даже малознакомых людей будет чувствовать себя как рыба в воде - его социальная активность бьет ключом! Звезды гороскопа советуют ему не зацикливаться на своем привычном круге общения и разнообразить его новыми знакомствами. Чем больше новых лиц встретит Лев сегодня на своей дороге, тем больше шансов за то, что среди них он найдет по-настоящему интересных и нужных ему людей.

Дева

Сегодня Дева будет настроена упорно, как никогда, и нацелена только на победу! Даже если в каком-то деле она потерпела крах, Дева будет повторять попытки снова и снова, пока не достигнет успеха. Время принятия решений прошло, сегодня Деве необходимо действовать. Звезды гороскопа говорят, что против ее напора не устоит ни одна крепость. Правда, чем серьезнее стоящая перед Девой цель, тем дольше продлится ее осада.

Весы

Сегодня Весам полезно немного побыть в роли гуру, поэтому звезды гороскопа советуют им провести этот день в кругу людей, младших по возрасту, ниже по статусу или уровню профессионализма. Другими словами - в кругу тех, кто будет настроен выслушивать поучительные истории Весов и даже сможет извлечь из них практическую пользу. Сегодня это благотворно скажется и на самих Весах, и на их слушателях, которым Весы способны дать действительно ценные советы.

Скорпион

Сегодня Скорпион в любом деле будет настроен по-боевому! День не склоняет его браться за мелкие проекты, и скорее всего, Скорпион будет одержим претворением в жизнь глобальных, амбициозных замыслов. Даже если не все будет складываться гладко, это его не смутит: Скорпион видит цель, готов к трудностям и знает, что его не заставят свернуть с пути. Сегодня слова "хочу" и "могу" для Скорпиона - синонимы, и горе тем людям, которые этого не поймут!

Стрелец

Сегодня Стрельцу представится возможность обдумать какое-то решение, от которого в дальнейшем будет многое зависеть. К счастью, Стрелец не настроен рубить с плеча, он способен тщательно взвесить все "за" и "против". Благодаря обострившимся в этот день аналитическим способностям, он сумеет все продумать и предусмотреть. В результате решение, которое примет сегодня Стрелец, будет застраховано от ошибок.

Козерог

Сегодня Козерог будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу! При этом попытки окружающих его образумить он может принимать в штыки. Неудивительно, что при таком категоричном настрое день способен принести Козерогу немало огорчений, хотя на самом деле никаких особенных причин для них нет. Чтобы это понять, звезды гороскопа советуют Козерогу сегодня корень любых неприятностей искать в себе, а не в других.

Водолей

Сегодня Водолей по отношению к своим близким и друзьям будет настроен благодушно и немного покровительственно. Ему захочется заботиться о них, как о детях, опекать, помогать и предостерегать от ошибок. При всей искренности его намерений, близкие люди могут быть не в восторге от того, что Водолей учит их как жить. Поэтому звезды гороскопа советуют Водолею сегодня смягчать свой менторский тон, не выходя за рамки обычных дружеских советов.

Рыбы

Сегодня лучшее, что могут сделать Рыбы, это провести время со своими самыми близкими и любимыми людьми - с родителями и с детьми. Звезды гороскопа советуют Рыбам устроить для них маленький сюрприз, например организовать небольшой праздник, поездку в планетарий или поход в кафе. Сегодня вы настроены на одну волну, ваши биоритмы совпадают, и вы имеете отличный шанс получить истинное наслаждение от общества друг друга. А заодно - завести разговор о чем-то, о чем в другое время не решались поговорить.