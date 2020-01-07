На аукционе в Японии был продан тунец за 193,2 миллиона иен, что равно примерно 1,8 миллиона долларов. Торги состоялись на столичном рыбном рынке Тоесу, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Тунец и правда был выдающимся. Его масса составила 276 кг, а выловлен он был рыбаками из префектуры Аомори.

СМИ подсчитали, что каждый килограмм рыбы обошелся покупателю в около 6480 долларов.

А купил заветного тунца Киеси Кимура, владелец известной местной сети суши-баров. Он понимает, что рыба обошлась ему недешево, однако заявил, что будет рад накормить ею гостей своих заведений.