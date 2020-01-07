https://news.day.az/unusual/1191566.html Покупатель заплатил за тунца 1,8 миллиона долларов
Покупатель заплатил за тунца 1,8 миллиона долларов
На аукционе в Японии был продан тунец за 193,2 миллиона иен, что равно примерно 1,8 миллиона долларов. Торги состоялись на столичном рыбном рынке Тоесу, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Тунец и правда был выдающимся. Его масса составила 276 кг, а выловлен он был рыбаками из префектуры Аомори.
СМИ подсчитали, что каждый килограмм рыбы обошелся покупателю в около 6480 долларов.
А купил заветного тунца Киеси Кимура, владелец известной местной сети суши-баров. Он понимает, что рыба обошлась ему недешево, однако заявил, что будет рад накормить ею гостей своих заведений.
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