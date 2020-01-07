При просмотре очередного голливудского фильма вы можете заметить, как главные герои ходят в обуви по квартире и совсем не переживают за чистоту белоснежных ковров. Day.Az со ссылкой на Рамблер объясняет, почему американцы не снимают обувь у себя дома и могут ходить в ней на протяжении всего дня.

Виноват ли менталитет

Жители США являются противниками комнатных тапочек: приходя домой в легкой сезонной обуви, они могут прилечь в кроссовках или туфлях на кровать и чувствовать себя совершенно спокойно. Менталитет американцев направлен на достижение успеха: их цели всегда связаны с карьерным ростом и созданием собственного капитала. Поэтому все, что помогает облегчить бытовые трудности, используется местными жителями на все 100%.

Чистая улица

Улицы в Америке регулярно моются специальными экологичными моющими средствами. Дороги посыпаются щепой, с ее помощью удерживается грязь и влага, а все тротуары приподняты над дорогой на несколько сантиметров. Такой подход позволяет делать пешеходные дорожки максимально чистыми, проходя по ним, американец практически не пачкает обувь. Плюс ко всему, жители США не большие любители пеших прогулок. Статистика показывает: 90% населения имеют личный транспорт, припаркованный в гаражах и на участках перед домом. К уборке американцы относятся очень просто и предпочитают не тратить много времени на это занятие. Они часто пользуются клининговыми службами или специальными моющими приборами для полов. Например, большинство жителей являются владельцами моющих пылесосов.

Климатические условия

Климатические условия во многих штатах США намного мягче, чем в других государствах.

Вероятность выпадения осадков в регионах очень низкая, солнечная погода позволяет американцам ходить в открытой обуви, которая прекрасно подходит для дома. Исключение составляют северные штаты. Но и там половина населения ходит дома в обуви. А остальные предпочитают домашние аналоги толстых и теплых носков.

Не только американцы предпочитают ходить по дому в уличной обуви, в этом они схожи с австралийцами, англичанами, немцами, испанцами и итальянцами. В некоторых регионах Латинской Америки тоже не снимают обувь при входе в дом.

Исключения из правил

Существуют условия, при которых жители США готовы каждый день снимать обувь и производить влажную уборку.

-Если дома есть малыш, который активно ползает по полу.

-Когда у кого-то из членов семьи тяжелая форма аллергии.

-Если в доме проживают пожилые родственники, не имеющие возможности убираться после каждого прихода гостей.