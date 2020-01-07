Мультфильм "Холодное сердце 2" студии Walt DIsney стал самым кассовым в истории мирового кинематографа, его кассовые сборы превысили 1,325 миллиарда долларов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее лидерами считались полнометражные анимационные фильмы "Суперсемейка 2", заработавший 1,243 миллиарда долларов, и "Холодное сердце" (1,281 миллиарда долларов).

"Холодное сердце 2" стал шестым кинопроектом студии, заработавшим в 2019 году более миллиарда долларов. Большую часть этой суммы картине обеспечил международный прокат.