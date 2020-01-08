https://news.day.az/unusual/1191927.html Археологи обнаружили в Англии более 50 могил времен Римской Британии

Археологи обнаружили в Англии более 50 могил времен Римской Британии

Это интересно, 8 января 2020 02:03 137

Более 50 захоронений времен Римской Британии обнаружены на месте возведения новой школы в графстве Сомерсет на юго-западе страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам археологов, благодаря находке в графстве Сомерсет возможно раскрыть значительные детали жизни и смерти жителей юго-запада Великобритании после римского завоевания. Отмечается, что некоторые из людей, похороненных на этом кладбище, при жизни занимали высокое положение.

"Этот объект является значительным открытием. Люди, очевидно, обладали неким статусом", - заявил археолог Стив Мембери, курировавший раскопки.

Большинство могил выложены внутри камнем и закрыты плитами. Археологи обнаружили в некоторых из них глиняную посуду и ювелирные изделия. Также была найдена монета второй половины первого века нашей эры и кусок резной кости, которая, вероятно, была частью рукояти ножа.

Как сообщает издание, чтобы узнать больше о похороненных на этом кладбище людях, будет произведен анализ ДНК. По предварительным данным, они могут быть британцами, которые приняли римские обычаи после завоевания.

Отмечается, что работы по строительству школы были приостановлены в связи с обнаружением захоронений, но уже в этом месяце строительство возобновится.

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