История плюшевого медведя, который дошел до Берлина во время Второй мировой

На очередном аукционе в Англии был представлен очень интересный лот - плюшевый медведь возрастом более 80 лет. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, почему плюшевая игрушка произвела фурор и разожгла настоящий спор на аукционе.

Знаменательный подарок

В 1944 году плюшевый медвежонок был подарен британскому солдату за освобождение от фашистов. Жительница голландской деревни Раамсндонксфеер вручила подарок служащему в противотанковом артиллерийском полку. Деревня была практически опустошена германскими войсками, большинство местных жителей потеряли родных и близких друзей. Игрушка, вместе со служащими прошла еще несколько боев Второй мировой войны и с гордостью вернулась в Берлин вместе со всеми британскими войсками.

Выставлен на продажу

Том Мэтьюз, сын служащего, которому в 44 году был подарен медведь, решил рассказать эту трогательную историю и продать плюшевого медведя, как настоящую реликвию, видевшую весь ужас войны. Игрушка предназначалась Тому, у его отца был невероятный стимул вернуться домой и лично вручить подарок сыну. Том рассказывает, что женщина, подарившая медведя, за пару минут подлатала игрушку, пришила на место глаз пуговицы и отдала солдату. В итоге медведь принял участие не только в освобождении Голландии, но пересек Рейн и присутствовал на параде Победы в Берлине.

Сколько стоит

Том объяснил, почему решился продать памятный подарок: у них с женой нет детей, и он переживает, что после их смерти медведь будет просто выброшен. Начальная цена такого лота 775 долларов. У медвежонка до сих пор нет имени, и Том очень надеется, что новые хозяева примут его как члена семьи и смогут придумать оригинальное прозвище.