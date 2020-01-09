https://news.day.az/unusual/1192307.html Точный гороскоп на четверг: день особенно хорош для учебы и научного творчества

Точный гороскоп на четверг: день особенно хорош для учебы и научного творчества

Это интересно, 9 января 2020 00:10 22

Сегодня гороскоп особенно хорош для учебы и научного творчества. Ваши интеллектуальные и логические способности в этот день достигнут своего пика, а ход мыслей будет нестандартным. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие! Однако берегитесь, чтобы легкость, с которой вам сегодня дается решение сложных проблем, не вскружила вам голову. Также звезды советуют избегать азартных игр и алкоголя, которые сегодня могут незаметно затянуть в свой опасный омут, в силу чего есть риск совершить много досадных ошибок.

Овен

Сегодня Овен будет настроен третировать своих близких, заставляя их заниматься благоустройством личного пространства: кухни, дачи, рабочего кабинета... Ничего не поделаешь - ему в голову придет масса блестящих идей на этот счет, которые потребуют своего воплощения. Что касается мелких проектов, вроде генеральной уборки или покупок предметов быта, то это еще не беда. Главное, чтобы Овен на скорую руку не затеял крупную перестановку мебели или даже ремонт!

Телец

Сегодня вся энергия Тельца рискует уйти в разговоры, открывающие перед ним тайны Вселенной. День склоняет его к интеллектуальным беседам на самые серьезные и отвлеченные темы, вроде человеческой психики, духовного развития, секретов мироздания, происхождения снежного человека... Возможно, Телец встретит сегодня людей, с которыми сможет на эти темы всласть поговорить. Главное, витая в облаках, не потерять почву под ногами.

Близнецы

Сегодня в Близнецах проснется финансист! Их мозг будет работать четко, жонглируя цифрами и фактами. Если Близнецы посвятят этот день мыслям о том, как улучшить материальное положение, они произведут на свет отличный план, который поможет им неплохо заработать. Впрочем, не менее эффективными окажутся проекты того, как Близнецам создать вокруг себя атмосферу комфорта. Планирование отпуска, ремонта, любых крупных покупок сегодня поможет Близнецам не прогадать.

Рак

Сегодня Рак во всех сферах жизни, в том числе и в общении, будет опираться на логику, а не на чувства. Вместо того, чтобы гадать, что творится в душах людей, он захочет узнать это точно с помощью разговоров или даже вопросов в лоб. Впрочем, и сам Рак не будет таить от окружающих свои мысли и намерения, подробно объясняя, чего он хочет. Сегодня такая практика окажется эффективной: Раку будет сопутствовать успех.

Лев

Сегодня Лев с удовольствием почувствует себя винтиком в чужом механизме - если только этот механизм хорошо отлажен и не скрипит. Он будет способен отлично работать в команде или под чьим-то началом, главное, чтобы Лев четко знал, что он делает и для чего. Только поняв до конца логику процесса и свою в нем роль, Лев будет готов осуществлять то, что задумано другими. Ну, а если окружающие не сочтут нужным посвящать Льва во все детали, им же хуже - придется все делать самим.

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве сосредоточиться на создании интеллектуальных связей с людьми. Вначале любое общение строится по принципу симпатии-антипатии, однако для более глубоких отношений одних лишь симпатий мало, необходимо найти общие темы и интересы. Именно к такому "продвинутому" общению в сфере логики, а не чувств, день и склоняет сегодня Деву, призывая ее вывести свои отношения с кем-то на качественно новый уровень.

Весы

Сегодня Весы способны все в своей жизни аккуратно разложить по полочкам! Спонтанность хороша не всегда, чаще всего залог успешного дела - это план, учитывающий мельчайшие детали. Именно к построению таких планов звезды гороскопа склоняют Весы, согласно поговорке "Семь раз отмерь". Не важно, о чем идет речь, - о крупном событии в их жизни, диете, отпуске или вечеринке. Спланировав сегодня любое действие заранее, Весы обрекут его на успех!

Скорпион

Сегодня в разговорах Скорпион то и дело может проявлять рассеянность или терять нить беседы, и все из-за того, что собеседники будут заставлять его скучать! Обычные бытовые темы или светские сплетни набили оскомину, а по-настоящему умного собеседника надо найти. Звезды гороскопа советуют Скорпиону выбраться сегодня куда-нибудь, где у него есть шанс встретиться и поговорить с интересными, знающими людьми. Такая беседа необходима Скорпиону, как глоток свежего воздуха!

Стрелец

Сегодня даже если Стрелец не слишком любит интеллектуальные дискуссии, сегодня он может сделать исключение из правил. Причем, чем горячее спор получится, тем лучше! В идеале Стрелец хотел бы встретиться с противником, с которым его точки зрения полностью противоположны, ну а если нет - он готов спровоцировать собеседника на спор. Цель этого проста: Стрелец сегодня настолько уверен в своем интеллектуальном превосходстве, что не прочь продемонстрировать его всем вокруг.

Козерог

Сегодня Козерог, решая любой вопрос, будет похож на сороконожку, которую спросили, с какой ноги она начинает идти! Так же как сороконожка, задумавшись, запуталась в конечностях, так и Козерог рискует заблудиться в лабиринте собственных мыслей. Что ж, понятия "думать" и "усложнять" находятся на разных полюсах. Первое всегда полезно, а вот второе Козерог готов продемонстрировать сегодня во всей красе, вызывая недовольство окружающих.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа советуют Водолею внимательно слушать, что происходит вокруг: окружающие будут говорить важные вещи. День предоставляет Водолею шанс собрать информацию по какому-то вопросу, услышать ценный совет или отличную идею. В дальнейшем все это может ему пригодиться, поэтому сегодня Водолею не стоит отвлекать внимание окружающих на себя. Наоборот, будьте внимательны сами: учитесь, слушайте, запоминайте.

Рыбы

Сегодня если Рыбы захотят произвести впечатление на окружающих, их главным козырем должен стать интеллект. Неважно, о каком собеседнике идет речь, - о начальнике, любимом человеке, случайном попутчике или лучшем друге: сегодня в любых кругах будут востребованы темы, далекие от светской болтовни. Политика, экономика, философия, математика - любые науки, которые помогут Рыбам блеснуть умом, им рекомендуется срочно освежить в памяти, вспомнив школьные годы.

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