Почему китайцы не платят алименты

В отличие от других стран в Китае редко случаются разводы. Большинство пар проживают в законном браке до конца своих дней, они со всей ответственностью подходят к выбору партнера. Но если все же дело доходит до развода, мужчины не выплачивают алименты, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Дело в том, что в большинстве случаев (99,9%) после распада семьи детей оставляют с отцом.

Следовательно, женщины никакие алименты с бывших супругов не могут взыскивать.

Единственное, что слабый пол может получить после развода - половину имущества, которое было приобретено в браке, и некую сумму в качестве отступных.

Когда китаянка выходит замуж, она не берет фамилию супруга, в отличие от детей. С момента рождения они "принадлежат" роду отца. Поэтому прав на ребенка у семьи мужа гораздо больше.

После развода женщине также разрешено общаться с детьми только с позволения экс-супруга.

При всем этом маме не нужно содержать детей и откладывать деньги на их образование. При желании она может отправлять им конверт с деньгами на значимые праздники - день рождения или Новый год. Женщина может забирать детей на каникулы также после получения одобрения бывшего супруга.

Бывают исключения, когда суд принимает решение оставить детей с мамой. В таких случаях глава семьи обязан их поддерживать финансово. Мужчины в Китае не "бегают" от алиментов - все выплачивают в срок, так как задолженность может сильно ударить по их деловой репутации.